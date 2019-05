Südstadt/Schmarl

Ed Sheeran wird sich wohl in nächster Zeit nicht nach Rostock verirren – da macht sich Stadthallen-Chefin Petra Burmeister keine Illusionen. „Wir sind nicht der Standort für die ganz, ganz großen Künstler.“ Aber dennoch kann sich der Rostocker Konzert-Kalender sehen lassen. Immerhin haben sich internationale Rockstars, wie Ian Anderson von Jethro Tull (19. November), Eric Burdon und die Animals (4. Oktober), Suzi Quatro (14. Mai) und das Pop-Projekt OMD (25. November) in der Stadthalle angekündigt.

Ian Anderson feiert mit seiner Band Jethro Tull 50-jähriges Bestehen – am 19. November in der Rostocker Stadthalle. Quelle: Ove Arscholl

Aber auch die Freiluft-Saison ist in diesem Jahr vielfältig. Roland Kaiser (14. Juni), Mark Forster (15. Juni), Namika (29. Juni), Uwe Steimle (6. Juli), Angelo Kelly (2. August), Gregor Meyle (3. August), Helge Schneider (16. August), Lea, Dritte Wahl und Madsen (6.-8. September) sorgen im Iga-Park für Abwechslung. Für eine Schlagerparty namens Rostock Olé sollen am 20. Juli neben Michael Wendler und Pietro Lombardi auch Klaus & Klaus, Michelle sowie Jürgen Drews in den Iga-Park kommen.

Iga-Park wird Kulturort fürRostocks Nordwesten

Iga-Geschäftsführer Matthias Horn findet, dass es höchste Zeit ist, dass mehr Leben in den Park kommt. „Zur Iga im Jahr 2003 wurde den Rostockern ein Gelände für das Volk versprochen, ein Kulturort im Nordwesten für etwa 50000 Bewohner.“ Und er sei froh, dass auch die Politik – namentlich Aufsichtsratsvorsitzende Chris Günther ( CDU) – dieses Ziel nun mit ihm gemeinsam verfolge. Im Vorjahr sei es gelungen, mit mehreren Veranstaltungen die Besucherzahlen von 40000 im Jahr auf 70000 zu erhöhen. „Die Infrastruktur des Parks ist jahrelang unternutzt gewesen“, sagt Horn. Es sei noch viel mehr möglich.

Angelo Kelly gehört zu den Stammgästen auf Rostocks Bühnen – und tritt mit seiner Familie am 2. August im Iga-Park auf. Quelle: Ove Arscholl

Und da sowohl der Iga-Park als auch die In-Rostock, die Stadthalle und Hansemesse betreibt, städtische Gesellschaften seien, habe man sich gefragt, ob es nicht sinnvoller sei, gemeinsam vorzugehen, statt eine Doppelstruktur aufzubauen, erklärt Günther. Daher habe man eine Zusammenarbeit mit der Stadthalle beschlossen.

Stadthalle vermarktetOpen-Air-Konzerte

Deren Geschäftsführerin Petra Burmeister freut sich über den Vorstoß. „Wir haben die Erfahrungen und die technischen Mittel, die für die Realisierung solcher Großveranstaltungen notwendig sind“, sagt sie. Und außerdem beginne mit der Open-Air-Saison im Iga-Park zeitgleich auch die ruhigere Zeit in der Stadthalle. Bereits jetzt hat In-Rostock die Iga-Park-Veranstaltungen sowohl in ihr Faltblatt als auch in ihren Internetauftritt integriert. „Die Vermarktung können wir schon jetzt mit einer losen Vereinbarung übernehmen“, erklärt Burmeister. Langfristiges Ziel sei aber eine vertragliche Vereinbarung zwischen beiden städtischen Gesellschaften. Dann könnten in Zukunft auch Verträge mit Künstlern und Veranstaltern aus einem Haus abgewickelt werden. Viele kleine Teufelchen lägen dabei in den Details, sagt Iga-Chef Horn, aber auch er sei zuversichtlich, dass eine fruchtbare Zusammenarbeit entstehen kann. Gleichzeitig hat im Park eine gärtnerische Umgestaltung begonnen. „Teilweise war der Park immer noch wie eine Gartenbauausstellung konzipiert.“ Inzwischen habe man größere Sichtachsen geschaffen, Büsche und Bäume entfernt, so dass eine größere Festwiese entstanden ist. Zum Jahreswechsel soll es auch einen Wechsel im Gastronomie-Konzept des Iga-Parks geben.

Größte bewirtschafteteFestwiese des Landes

Horn spricht von Open-Air-Veranstaltungen mit bis zu 13000 Besuchern, hebt aber gleichzeitig auch die Flexibilität hervor, die viele Veranstalter zu schätzen wüssten: „Mit dem Zeltdach über der Bühne haben wir immer auch eine Schlecht-Wetter-Variante für zumindest 1700 Besucher.“

Mark Forster wird am 15. Juni im Iga-Park singen. Am Vorabend tritt Roland Kaiser auf. Quelle: Ove Arscholl

In Ausnahmefällen seien auch mal Events mit bis zu 20000 Besuchern denkbar. „Wir dürften die größte kommerziell bewirtschaftete Festwiese in Mecklenburg-Vorpommern haben.“ Außerdem mache man sich aktuell Gedanken über die künftige Vermarktung des Weidendoms, der nach der Auflösung des Weidendom-Vereins an das Management des Parks übergegangen ist. Das wachsende Gebäude bietet Platz für 300 Besucher. Rimbert Schickling, technischer Veranstaltungsleiter im Iga-Park, kann sich hier sowohl Stand-up-Comedy-Programme als auch Shantychor-Auftritte vorstellen.

„Flair am Meer“ zur Himmelfahrt Die Messe „Flair am Meer“ ist eine Kooperation von Hansemesse und Iga-Park, die es bereits seit mehreren Jahren gibt. Auch in diesem Jahr lädt die Messe wieder vom 30. Mai bis zum 2. Juni in den Park ein und bietet alles, was Haus und Garten noch schöner macht – präsentiert von etwa 100 Ausstellern. Außerdem gibt es eine Sonderfläche „Grillen & Chillen“, auf der die Szenegriller Stefan Pistol und Carsten Loll persönliche Tipps verraten. Beim Eintritt gibt es Himmelfahrts-Rabatt: Das Feiertagsticket kostet nur 4 Euro. Tickets für alle Veranstaltungen im Iga-Park und in der Stadthalle gibt es im Service-Center der OSTSEE-ZEITUNG sowie online auf tickets.ostsee-zeitung.de.

Ove Arscholl