„mondclee“ beim 13. Newsroom Konzert: So klingt das Rostocker Duo

Rostock

„Unsere drei Kinder spielen auch Instrumente“, erzählt die Trompeterin Steffi Cleemann. Zusammen mit ihrem Ehemann, Nico Neidel-Cleemann, bildet sie das Duo „mondclee“, das beim 13. Newsroom Konzert auftritt. Kennengelernt haben die beiden Wahlrostocker sich an der Musikhochschule in Dresden.

„Wir kommen beide ursprünglich aus MV. Durch Zufall haben wir beide in Dresden studiert und uns dort in der Bigband kennengelernt. Ich habe eigentlich klassische Trompete gelernt, war aber ein bisschen Cross over“, so Cleemann. Sie sei die einzige Frau in der Bigband gewesen und habe Nico zunächst gar nicht richtig wahrgenommen.

Anzeige

Nach zwei Jahren geheiratet

Duo "mondclee" aus Rostock (Steffi und Nico Cleemann) spielt beim 13. Newsroom Konzert. Quelle: mondclee

Weitere OZ+ Artikel

„Er war sehr schüchtern und ich dachte immer, er fühlt sich nicht so wohl und kann nicht so gut deutsch, deswegen war ich besonders nett zu ihm“, erinnert sie sich. Erst später hat sie gemerkt, dass er auch aus MV kommt und sie haben sich ineinander verliebt. „Dann ging alles ziemlich schnell. Zwei Jahre später haben wir schon geheiratet und ein Kind gekriegt. Da haben uns alle für verrückt erklärt“, so die gebürtige Warenerin.

Heute haben die beiden Musiker drei Kinder zusammen, die sich auch musikalisch ausleben. „Unsere Kinder sind 13, 10 und 6“, so Cleemann. Das Ehepaar ergänzt sich gut. Während Steffi Cleemann in einem Haushalt aufgewachsen sei, in dem nur klassische Musik gehört wurde, sei ihr Mann in einem „Radiohaushalt“ aufgewachsen: „Ich höre gerne Schubert, Brahms, Beethoven und Nico mag viel Jazz und Fusion, aber wir finden uns immer und inspirieren uns gegenseitig.“ Und so kam es auch zu dem gemeinsamen Projekt.

Zwischen Klassik, Pop und Filmmusik

Das Duo haben die beiden im Jahr 2009 gegründet. Zunächst haben sie gemeinsam Jazzstandards interpretiert. „In der Elternzeit habe ich dann wieder mehr komponiert und das hat Nico auch inspiriert“, sagt Cleemann. Die Musik sei eine Mischung aus Klassik, Pop und Filmmusik. „Viele Zuhörer berichten, dass sie bei den Liedern Bilder im Kopf haben und in einer anderen Welt sind“, freut sich die Musikerin.

Musik verbindet die beiden, doch es sei nicht immer leicht: „Manchmal sind die Arbeitssitten schwer mit unseren Kindern zu vereinbaren. Wir müssen uns immer gut organisieren und abwechseln.“ Manchmal sei es auch schwierig bei Proben auf der beruflichen Ebene zu bleiben und manchmal ist es auch schön, in anderen Formationen zu spielen.

2007 auf gut Glück nach Rostock

2007 ist das Paar auf gut Glück nach Rostock gezogen: „Wir fanden die Stadt schön und wollten nach dem Studium wieder an die Küste. Wir haben das Meer vermisst, hatten aber noch keine berufliche Perspektive in Rostock“, so die professionelle Trompeterin. Doch nach und nach haben die beiden Musiker, die heute auch noch viel pädagogisch arbeiten, Instrumentalschüler gefunden und Auftritte gespielt. „Wir dachten, es ist die richtige Stadt für einen Neuanfang, aber eigentlich war der Plan verrückt“, erzählt die Musikerin schmunzelnd. Heute unterrichten beide Musiker auch am Rostocker Konservatorium und sind freiberufliche Instrumentallehrer und Musiker.

Die Kompositionen für ihr Duo schreiben beide für sich: „Es ist wahrscheinlich genauso, wie man es sich vorstellt: Ich sitze mit Papier und Bleistift da und schreibe die Noten auf, dann proben wir und verbessern und dann wird das ganze gedruckt. Es ist viel Schreibarbeit“, erzählt die 39-Jährige über ihre Kompositionen, die beide Musiker fordern. Inspiriert werden sie von Alltagssituationen. So haben sie zum Beispiel ein Programm über ihre Kinder geschrieben. Momentan spielen sie ihr neues Programm über die vier Jahreszeiten. „Darin gibt es sogar eine Pollenflug-Suite und eine Komposition zum Sommerloch“, so Cleemann. Das nächste Projekt soll sich um das Thema „Reisen“ drehen.

Für Veranstaltungen buchbar

Auch von „mondclee“ sind viele Konzerte bis August abgesagt worden: „Wir spielen häufig in Kirchen und bei privaten Feiern oder in kleineren Theatern.“ Sie sind gern dicht am Publikum dran und hoffen, dass die Konzerte ab August wieder stattfinden.

Am 27. September um 17 Uhr gibt das Duo „mondclee“ ein Jubiläumskonzert. Das Konzert soll im Konservatorium stattfinden: „Es soll ein Best Of aus den 10 Jahren geben“, erzählt Cleemann, die sich auch schon auf die Gastmusiker freut. Über die E-Mail-Adresse nico.cleemann@web.de kann man Kontakt zu den Musikern aufnehmen.

Bewerben für das OZ-Newsroom-Konzert Die Reihe „OZ-Newsroom-Konzert“ soll Musikern aus Mecklenburg-Vorpommern, die derzeit keine Konzerte spielen können, eine Plattform geben. ­Gespielt wird im Newsroom der OSTSEE-ZEITUNG. Ausgestrahlt wird der Auftritt jeden Mittwoch um 18 Uhr auf der Facebook-­Seite der OZ, das aufgezeichnete Video wird danach auf www.ostsee-zeitung.de zu sehen sein. Jedes Konzert dauert 15 Minuten und soll unplugged gespielt werden. Aussagekräftige Bewerbungen bitte an: online@ostsee-zeitung.de, Kennwort: OZ Newsroom Konzert

Am Mittwoch um 18 Uhr ist das Duo „mondclee“ beim OZ Newsroom Konzert zu erleben. Das Konzert wird live auf der OZ-Homepage und der Facebook Seite der OSTSEE-ZEITUNG übertragen.

Mehr zum Lesen:

Von Nora Reinhardt