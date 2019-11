2020 gehen die Rocklegenden wieder auf Tour. Dazu gehören Dieter „Maschine“ Birr und die Bands City und Silly sowie Karussell-Sänger Dirk Michaelis und Alexander Knappe. Termine sind der 2. April in Rostock, der3. April in Neubrandenburg, der 23. Mai in Schwerin sowie der 30. Mai in Ralswiek.