Rostock

Zahlreiche OZ-Leser haben sich mit ihren kreativen Bastelarbeiten für den Titel „schönste Adventskalender in MV“ beworben. Insgesamt sind bei der OSTSEE-ZEITUNG fast 250 Bilder von Adventskalendern eingegangen.

Aufgrund der großen Anzahl gibt es jetzt acht Umfragen, in denen zunächst die Regionalsieger ermittelt werden. Bis zum 13. Dezember können unsere OZ-Abonnenten ihre Favoriten aus den Regionen Grevesmühlen/ Wismar, Bad Doberan, Hansestadt Rostock, Ribnitz-Damgarten, Grimmen/ Stralsund, Rügen, Greifswald und Usedom wählen.

In Hansestadt Rostock haben sich 48 Leser an der Aktion beteiligt und ihre Arbeiten eingesandt. Hier geht es zur Abstimmung

Finale Abstimmung mit den schönsten 24 Adventskalendern

Anschließend messen sich jeweils die drei Erstplatzierten in einer finalen Abstimmungsrunde. Unter diesen 24 Arbeiten wird dann also der „Schönste Adventskalender in MV“ 2020 gewählt. Dafür können Sie erneut abstimmen – vom 15. bis 20. Dezember.

Der Sieger bekommt 300 Euro in bar. Aber auch die Plätze zwei bis fünf gehen nicht leer aus und können sich jeweils über 100 Euro Weihnachtsgeld freuen.

Registrieren und Chance auf Gewinn sichern

Wer bei der Abstimmung mitmacht und sich registriert – das gilt sowohl im Vorentscheid als auch bei der finalen Abstimmung – hat ebenfalls die Chance, etwas zu gewinnen. Unter allen registrierten Teilnehmern verlost die OZ drei Bastelsets mit je 900 Teilen von Colour & More in Rostock.

