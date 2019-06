Stadtmitte

Mehr als 200 junge Klimaaktivistinnen und -aktivisten haben sich am Freitagmittag erneut am Kröpeliner Tor zu einer Kundgebung unter dem Titel „ Fridays for Future“ getroffen. Erstmals wurden sie dabei auch von dem vor einer Woche ins Leben gerufenen studentischen Initiative „Students for Future“ unterstützt. Die Hochschulgruppe solidarisiert sich mit der Fridays-for_Future-Bewegung und möchte diese tatkräftig unterstützen. Dazu gehören die Forderung der Einhaltung des 1,5-Grad-Ziels, des Kohleausstiegs bis 2030 und der Klimaneutralität bis 2035.

Ove Arscholl