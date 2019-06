Stadtmitte

Die Tycho-Brahe-Plastik des Rostocker Künstlers Jo Jastram an der Fassade der Rostocker Volks- und Raiffeisen-Bank in der Garbräterstraße ist wieder komplett. Im Sommer 2018 hatten Unbekannte die Text-Tafel zu Brahes Abbild und einer Sonnenuhr gestohlen. Der Rostocker Legenden-Forscher Hartmut Schmied (l.), der einst die Idee für einen Hinweis auf den dänischen Astronomen Brahe in der Hansestadt hatte, ist auch im Besitz der Originalform eben dieser Schrifttafel. „Ich hatte sie eigentlich für meine Vorträge aufgehoben“, erzählt Schmied. Damit habe die Bronzegießerei Lachmann in Ziesendorf nun einen neuen Abguss herstellen können. Am Donnerstag haben André und Karsten Lachmann (v. v. l.) die Tafel montiert. Auch Axel Neubert, Vorstandsmitglied der Rostocker VR-Bank (2. v. r.), ist froh, dass das Kunstwerk wieder ganz ist. Es war 1996 anlässlich von Tycho Brahes 450. Geburtstag an der Fassade der Filiale angebracht worden. Die Tafel deutet die Legende an, nach der Brahe als Student in Rostock bei einem Duell einen Teil seiner Nase verloren haben soll. Die Legende wird auch Schmieds Thema bei der Langen Nacht der Museen im Herbst in Rostock sein.

Ove Arscholl