Die Rostocker fahren immer mehr Rad. Die letzten sonnigen Augustwochen haben zu neuen Allzeit-Rekorden an den automatischen Fahrradzählstellen in Rostock geführt. So wurden in der ersten Augustwoche über 21 000 Radfahrende am Mühlendamm und über 30 200 Am Strande gezählt. Damit auch Neubürger die Gegend gleich mit dem Rad entdecken können, hat die Stadt einen Fahrradstadtplan entwickelt.