Rostock

Die Rostockerinnen Wiebke Possehl und Katja Pilgrim haben ihre Agentur „Populärcast“ zum Jahresanfang gegründet. Damit ergänzen sie die Angebotspalette, die die Filmbranche in Mecklenburg-Vorpommern bietet.

Seit der Kindheit von der Schauspielerei begeistert

Eine Castingagentur vermittelt Schauspieler und Kleindarsteller. Bernd Langenberg ist einer von 40 Klienten, die „Populärcast“ derzeit im Kartei-Bestand hat. Langenberg ist heute 75, seine schauspielerischen Ambitionen reichen bis in seine Kindheit zurück. „Mein Vater hat am Theater Wismar gearbeitet“, erzählt Bernd Langenberg, denn bis 1963 hatte das dortige Theater noch ein Ensemble. Langenberg erinnert sich daran, dass er in Wismar als Kleindarsteller auf der Bühne stand. Dazu gehört ein ganz besonderer Moment: Bernd Langenberg stand damals zusammen mit seinen Brüdern auf der Bühne und schmetterte „Ja, das Studium der Weiber ist schwer“, als in Wismar die Operette „Die lustige Witwe“ gegeben wurde. „Mich hat damals schon die Theateratmosphäre fasziniert“, blick Langenberg zurück, einerseits war da die spannende Bühnenatmosphäre, im Gegensatz dazu der recht nüchterne Theaterbetrieb hinter den Kulissen.

In einer Theatergruppe

Die Schauspielerei hat Bernd Langenberg seitdem nicht mehr losgelassen. Während des Studiums, als er zum Lehrer für Deutsch und Kunsterziehung ausgebildet wurde, hatte er sich der Studentenbühne an der Uni Greifswald angeschlossen. Doch beruflich stand für Bernd Langenberg immer etwas anderes im Vordergrund. Zunächst der Lehrerberuf, nach der Wende hat Langenberg in der Gastronomie gearbeitet. Nun, im Ruhestand, bleibt genug Zeit für die Schauspielerei. Seit zehn Jahren spielt Langenberg in einer Reihe von Theaterprojekten in Rostock mit, unter anderem in einer Senioren-Theatergruppe. „Wir nennen uns aber die Sensoren“, erklärt Langenberg. Mit zahlreichen Produktionen haben sich „Die Sensoren“ bereits einen Namen gemacht.

Nun in der Kartei von „Populärcast“

Als Ergänzung dazu hat sich Bernd Langenberg nun in die Kartei von „Populärcast“ aufnehmen lassen. Begegnet sind sich Bernd Langenberg und Katja Pilgrim im Jahr 2017, als zum 800. Stadtjubiläum von Rostock das große Theaterstück zu Pastor Slüter in Rostock aufgeführt wurde. Katja Pilgrim arbeitete an der Inszenierung als freiberufliche Kostümbildnerin mit, Bernd Langenberg war als Darsteller dabei. Und jetzt war klar, dass Langenberg sich auch in die Castingagentur aufnehmen ließe.

Klienten kommen aus fast allen Altersgruppen

Es gibt bei „Populärcast“ drei Kategorien: Schauspieler, Kleindarsteller und Komparsen. Die Einteilung hängt von der Ausbildung und den schauspielerischen Fähigkeiten der Einzelnen ab. Private Angaben zu den Klienten sind auf der „Populärcast“- Website nicht hinterlegt, nur die Fotos. Die Klienten kommen aus fast allen Altersgruppen. „Oft werden von den Filmproduktionen vor Ort ganz bestimmte Typen gesucht“, erklärt Wiebke Possehl, dann kommt es auch sehr auf die Äußerlichkeiten an. Komparsen und Kleindarsteller werden von Filmproduktionen meistens vor Ort gebucht.

Ein Zeichen für die anderen Kreativen im Land setzen

So steht „Populärcast“ bereit für kommende Filmproduktionen, die in Mecklenburg-Vorpommern realisiert werden. Wiebke Possehl und Katja Pilgrim sind bereits seit längerem im Filmgeschäft aktiv. Mit dieser Agenturgründung wollen die beiden Gründerinnen auch ein Zeichen setzten, dass MV mehr zu bieten hat als nur gute Drehorte. „Wir wollen auch für andere aus der Branche ein Beispiel geben, im Lande zu bleiben“, sagt Katja Pilgrim. Dazu gehören zum Beispiel Schauspieler, die an der HMT Rostock studiert haben oder die vielenDienstleister, die es im Filmgeschäft gibt, vom Kameramann bis zum Lichttechniker.

Filmbranche im MV kann von großen Produktionen profitieren

Die Filmbranche in MV kann durchaus von einer neuen Entwicklung profitieren. Denn die Filmförderung und die Angebote der MV Film Commission sind seit Dezember 2020 unter dem Dach der ebenfalls im Dezember gegründeten Tochtergesellschaft des Landes MV Filmförderung GmbH vereinigt. „Wir setzen auf den Regionaleffekt“, erklärt Marco Voss von der MV Filmförderung. Das heißt: „Das ausgereichte Fördergeld muss auch im Land ausgegeben werden“, erklärt Voss. Das ist also die Chance für viele Dienstleister der Filmbranche vor Ort, wirtschaftlich an Filmprojekten teilzuhaben.

Filmförderung im Land hält zwei Datenbanken bereit

Denn das Ziel der Filmförderung ist es, die Weiterentwicklung der Filmkultur und der Filmkulturwirtschaft im Land zu unterstützen. Dazu soll auch die Wettbewerbsfähigkeit von Filmherstellern verbessert werden, die in Mecklenburg-Vorpommern ansässig sind. Es soll so ein qualitativ hochwertiges Filmschaffen im Land ermöglicht werden, auf diese Weise kann sich MV als Region auch international präsentieren. Dazu gibt es zwei Datenbanken, sie heißen „Production Guide“ und „Location Guide“, sie werden seit vielen Jahren von der MV Film Commission angeboten, gepflegt und weiterentwickelt. Nun werden sie intensiver denn je genutzt, damit die Dienstleister ihr Angebot für Produzenten, die hier drehen, bekannt machen können.

Bereit für große Filmproduktionen in diesem Jahr

In die Dienstleisterrubrik fällt nun auch „Populärcast“. Die Agentur ist also bereit für Filmproduktionen, die noch in diesem Jahr nach Mecklenburg-Vorpommern kommen. Und Bernd Langenberg kann sich gut vorstellen, auch mal in einer größeren Produktion vor der Kamera zu stehen, um zu zeigen, was er kann.

Von Thorsten Czarkowski