Rostocker Experte: So erkennen Sie einen perfekten Bäckerstollen

Rostock

Ob ganz klassisch mit Rosinen, mit Mohn oder sogar in der Kombination Cranberry/Walnuss: Die Stollen der Handwerksbäcker in Rostock und Bad Doberan sind schmackhaft und gut. Wegen der Corona-Pandemie fand die traditionelle Qualitätskontrolle in dieser Woche aber ohne große Öffentlichkeit statt. Prüfer Jens Wallenstein ließ sich etwa 20 verschiedene Stollen munden und war zufrieden mit dem, was ihm vorgelegt wurde. „Die Qualität ist gut und die Kunden können sich durchaus auf die Handwerksstollen freuen und sie kaufen, auch wenn sie etwas teurer sind“, so der Experte.

Im Gegensatz zu industriell gefertigten Stollen, die aufgrund der Massenproduktion deutlich günstiger sind, kämen die der Traditionsbäcker auf einen Kilopreis zwischen 20 und 40 Euro. „Dabei gibt es aber nur noch selten den klassischen Ein-Kilo-Stollen. Verkauft werden eher zwischen 500 und 750 Gramm oder sogar nur Scheiben“, sagt Wallenstein.

Aroma, Frische und Saftigkeit sind wichtig

Generell käme es ihm vor allem auf ein abgerundetes Aroma an. „Dass der Stollen also eine Frische und Saftigkeit hat, dass ich ihn gerne essen möchte“, so der Prüfer. Was die Inhaltsstoffe angeht, sei er offen. „Das hängt ja auch immer vom persönlichen Geschmack der Kunden ab – manch einer mag keine Rosinen, ein anderer keinen Marzipan.“

Bei den jährlichen Tests zu Beginn jeder Stollensaison ginge es darum, den Bäckern Hilfestellung zu geben. „Sie bringen ihre Stollen und wir überprüfen dann, ob es noch Verbesserungsbedarf gibt“, so Wallenstein, der genau wie seine Kollegen dafür eigens sensorisch ausgebildet ist.

Werden ihm fehlerfreie Stollen vorgelegt, bekämen diese die Bewertung „sehr gut“. Schafft ein Bäcker dieses Urteil drei Jahre hintereinander, bekommt er dafür eine Goldmedaille. „Das soll ja schließlich auch belohnt werden“, so der Experte, der aus Ostfriesland kommt.

Qualitätsstollen bekommen Zertifikat

Dennoch sei es kein Makel, wenn jemand nicht bei der freiwilligen Stollenprüfung mitmacht. „Wobei es natürlich schade ist, weil wir ja den traditionellen Bäckern bei der Verbesserung ihrer Produkte helfen wollen“, sagt Wallenstein. In diesem Jahr seien aufgrund der Pandemie aber generell weniger Teilnehmer zu verzeichnen gewesen.

Übrigens: Wenn Bäckerstollen mal nicht so hoch sind, wie Kunden es aus den Supermärkten kennen, liegt das an der Herstellungstechnik. „Werden die Stollen von Hand geformt, dann gehen die nicht so auf wie beim Backen mit Haube oder in der Kastenform“, erklärt der Prüfer.

Alle Stollen, die er im Bereich Rostock-Doberan in diesem Jahr untersucht hat und die ohne größere Mängel waren, bekommen ein entsprechendes Zertifikat. Das würden die Bäcker dann auch in ihren Geschäften aushängen oder auf der Internetseite veröffentlichen, sagt Wallenstein. Für Industriestollen seien er und seine Kollegen vom Deutschen Brotinstitut allerdings nicht zuständig. „Deren Prüfung unterliegt der Deutschen Lebensmittelgesellschaft DLG.“

Von Claudia Labude-Gericke