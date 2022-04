Rostocker Propst Wulf Schünemann aus dem Dienst verabschiedet

Rostock

Mit einem Festgottesdienst ist der Rostocker Propst Wulf Schünemann am Sonntag in der Nikolaikirche aus seinem Dienst verabschiedet worden. Gekommen waren zu diesem Anlass gut 200 Vertreter aus den 69 Kirchengemeinden der Propstei, dem Kirchenkreis, der Nordkirche, der Hansestadt Rostock und ihrer Universität sowie Freunde und Wegbegleiter. Aus dem Amt entließ den Würdenträger der ebenfalls aus Rostock stammende Landesbischof Tilman Jeremias.

Kontinuierlich habe Schünemann sich mit Engagement, Ideen und Kreativität eingebracht und sei gleichzeitig „ein scharfsichtiger Haushalter über die personellen und finanziellen Ressourcen“ im Kirchenkreis Mecklenburg gewesen. Ihn zeichne besonders aus, dass er auch als Propst noch immer Pastor geblieben sei – „nah an den Menschen in der Stadt und auf dem Land“, so Jeremias.

Fusionsprämie und Klimaschutzstiftung der Kirche mitbegründet

Mit der Einführung der Fusionsprämie habe er einen effektiven Anreiz für Strukturveränderungen innerhalb der Gemeinden gegeben. Zudem habe Schünemann die Klimaschutzstiftung der Nordkirche und den Klimaschutzplan 2030 mit begründet, den er nordkirchenweit für ein wichtiges Signal halte, sagte Jeremias.

In seiner Abschiedspredigt rief Schünemann wiederholt dazu auf, niemals die Hoffnung zu verlieren, trotz vieler bedrückender Umstände in Gesellschaft und Kirche, wie Pandemie, Krieg, Ungerechtigkeit, Klimawandel, sinkenden Mitgliederzahlen, Zusammenlegungen von Gemeinden und „Menschen, die sich und anderen im Weg stehen oder gar die Beine weghauen“.

Vor zehn Jahren war Schünemann in das Amt des Propstes berufen worden, nachdem er Anfang 2010 bereits für zwölf Jahre zum Landessuperintendenten im damaligen Kirchenkreis Güstrow der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Mecklenburgs gewählt worden war. Der 58-Jährige ist verheiratet und hat mit seiner Frau drei erwachsene Kinder. Auch künftig wolle er immer ein offenes Ohr für diejenigen haben, die ihn brauchen, so der Pastor, der zunächst ein Sabbatjahr antreten wird.

Nachfolger Pastor Dirk Fey tritt Amt zum 1. Mai an

Das Amt des Propstes in Rostock wird zum 1. Mai Pastor Dirk Fey aus Wanzka übernehmen. Der einstige Gemeindepastor von Rödlin-Warbende bei Neustrelitz ist seit 2016 mit dem Pastor Stephan Möllmann-Fey verheiratet und wird der hiesiegen Propstei nun ebenfalls für zehn Jahre vorstehen.

Zur ihr gehören laut Angaben des Evangelisch-Lutherischen Kirchenkreises Mecklenburg 70 Gemeinden mit rund 55 000 Mitgliedern. Ihr Gebiet umfasst die Hansestadt und den Landkreis Rostock sowie Teile der Landkreise Mecklenburgische Seenplatte und Vorpommern-Rügen.

Das Propstamt wird im Kirchenkreis Mecklenburg derzeit von einer Pröpstin und drei Pröpsten in gemeinsamer Verantwortung wahrgenommen. Die Pröpste haben ihren Sitz in Wismar, Parchim, Rostock und Neustrelitz.

