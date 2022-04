Rostocker Stadthafen: So hält die Crew den Eisbrecher „Stephan Jantzen“ fit

Rostock

Zum Hafen gehören Schiffe. Was völlig logisch erscheint, ist im Rostocker Stadthafen eher der Einzelfall. Ein paar Segelboote haben an den Marinas festgemacht, die Fahrgastschiffe der Reederei Schütt liegen am Schnickmannanleger und hie und da ein kleiner Kutter. Ein wenig Ernüchterung lässt das Gesamtbild der Hafenkante in der Hansestadt bei manchen Besuchern zurück, wenn nicht gerade Hanse Sail ist.

Doch einer ist da, der überragt sie alle. Unweit der markanten blauen Petersdorfer Kräne liegt der Eisbrecher „Stephan Jantzen“ und zieht mit seinen imposanten 67 Metern Länge die Blicke auf sich – und zahlreiche Besucher ins Innere.

Vom Eisbrecher zum Hochseeschlepper und schließlich a. D.

Dort gibt es jede Menge zu entdecken, vieles sieht noch genauso aus wie vor mehr als 50 Jahren, als der Eisbrecher 1968 in Dienst gestellt wurde. „Fahrtüchtig ist das Schiff bis heute“, sagt Michael Egelkraut, „es hat nur keinen TÜV mehr“. Jahrelang ist der heute 73-Jährige auf der „Stephan Jantzen“ gefahren, hat mit ihr die Ostseeküste von Eis befreit und den ein oder anderen Einsatz als Hochseeschlepper begleitet. Auch heute ist Egelkraut noch so etwas wie der Kapitän an Bord, gibt der Crew, die das Schiff instand hält, den Takt an.

Kapitän des Eisbrechers „Stephan Jantzen“ im Rostocker Stadthafen ist heute Michael Egelkraut. Das Mitglied des Vereins Technische Flotte Rostock ist fast täglich an Bord. Quelle: Dietmar Lilienthal

Es sind die Mitglieder des Vereins „Technische Flotte Rostock“, die sich seit 2016 im Rostocker Stadthafen um den Eisbrecher kümmern, der 2005 aus dem aktiven Dienst genommen und in die Hansestadt verschleppt wurde. Es sind alles Ehrenamtliche, durchschnittliches Alter etwa 68 Jahre, schätzt Egelkraut. Viele von ihnen haben früher auf der Werft gearbeitet und nun im Rentenalter eine Beschäftigung gefunden, die sie erfüllt wie andere ihre Kleingärten.

„Der harte Kern sind etwa 26 Leute, die mindestens einen Tag in der Woche an Bord sind“, so Egelkraut. Einer von ihnen ist Günter Görlitz. Er hat früher in den Dieselmotorenwerken (DMR) in der Rostocker Südstadt gearbeitet und kennt sich bestens mit den großen Triebwerken im Bauch des Schiffes aus. Kalt ist es im Maschinenraum. „Wir sind hier quasi unter Wasser. Es ist also ungefähr so wie draußen“, sagt der 70-Jährige. Aktuell sind das also etwa 7 Grad Celsius.

Zur Galerie In Dienst gestellt wurde der Eisbrecher „Stephan Jantzen“ 1968 und übte diesen bis 2005 aktiv aus. Nach mehreren Eigentümerwechseln kümmern sich seit 2016 die Mitglieder des Vereins „Technische Flotte Rostock“ im Stadthafen um das Schiff.

Die drei Motoren des Eisbrechers „Stephan Jantzen“ haben jeweils 1800 PS und damit nur einen Bruchteil dessen, womit Görlitz es früher im DMR zutun hatte. „Wir haben die ganz großen Kaliber gehabt, ab 10 000 PS aufwärts“, sagt er. Doch die Funktionsweise ist die gleiche. Gelaufen sind die Triebwerke im Bauch des Schiffes zuletzt im Oktober. Demnächst will die Crew sie wieder anwerfen, wenn es noch etwas wärmer geworden ist.

Irgendwo auf dem Schiff riecht es immer nach frische Farbe

Jetzt gerade macht ihnen das Wetter einen Strich durch die Rechnung, sagt Kapitän Michael Egelkraut. An Deck gibt es jede Menge zutun, angefangen bei den Malerarbeiten – „sobald man einmal rum ist, kann man gleich wieder von vorn anfangen“ – bis hin zum Kampf gegen den Rost. Aber auch unter Deck finden die Männer und Frauen immer etwas zutun.

Im Spillraum ist Carsten Reimers mit Farbeimer und Pinsel zugange. Ein helles Grau hebt sich auf einem Großteil der Flächen bereits vom alten Anstrich ab. Anders als die meisten der Ehrenamtlichen, die sich im Verein und auf dem Schiff engagieren, ist er früher nicht zur See gefahren. Zu DDR-Zeiten sei er bei der Bereitschaftspolizei gewesen, so der 75-Jährige, und nach der Wende Kraftfahrer.

Ihm ging es wie vielen hier: „Ich hab mein Leben lang gearbeitet und mich dann als Rentner gefragt: Was machst du jetzt den ganzen Tag?“ Also habe er kurzerhand auf der „Jantzen“ angeheuert und kommt mindestens zwei Tage die Woche, um sich nützlich zu machen.

Zur Geschichte des Eisbrechers „Stephan Jantzen“ Die „Stephan Jantzen“ wurde 1967 als letztes Schiff der Nikitich-Klasse, einer Serie von 21 identischen Einheiten, auf der Leningrader Admiralswerft gebaut und 1968 in Dienst gestellt. Bis 1990 fuhr der Eisbrecher für das Seefahrtsamt der DDR unter der Bagger-, Bugsier- und Bergungsreederei (BBB). Nach der Wende war der zweitgrößte Eisbrecher Deutschlands bis 2005 für das Wasser- und Schifffahrtsamt Stralsund unter anderem auch als Hochseeschlepper unterwegs. Benannt wurde die „Stephan Jantzen“ nach einem Warnemünder Lotsenkommandeur (1827–1913). Ihr Heimathafen war bis 1990 Rostock, dann Stralsund. Das Schiff ist 67,64 Meter lang, 18,28 Meter breit und hat einen Tiefgang von 5,64 Metern. Angetrieben wird es von drei Typ-13-D-Zehnzylinder-Zweitakt-Gegenkolben-Dieselmotoren mit je 1800 PS und je einem Elektromotor. Es bietet Raum für 39 Mann Besatzung in 28 Kammern plus 6 Reserveplätze. Für BBB fuhren meist 22 Mann im 12-Stunden-Wachbetrieb. Seit 2018 gehört die „Stephan Jantzen“ der Hansestadt Rostock. Sie kaufte den Eisbrecher seinerzeit für 25 000 Euro bei einer Zwangsversteigerung. Der vorherige Eigentümer hatte Liegeplatz und Sicherungskosten nicht beglichen, sodass das Schiff schließlich beschlagnahmt wurde. Seit 2016 halten die Mitglieder des Vereins „Technische Flotte Rostock“ den Eisbrecher instand.

Sogar jeden Vormittag unter der Woche steht Erika Baustian von 10 bis 13 Uhr in der Kombüse des Eisbrechers, der als letztes Schiff der Nikitich-Klasse auf der Leningrader Admiralswerft gebaut wurde. Früher habe sie bei Liebherr im Einkauf gearbeitet, seit dem vergangenen Sommer verköstigt sie die Crew an Bord.

Heute gibt es Leberkäse mit Kartoffelpüree und Salat. Für den Chef macht sie Eier, denn Michael Egelkraut mag keinen Leberkäse. „Er hat mich hergeholt“, so die 68-Jährige, die dreimal die Woche zum Sport geht und sich außerdem ihrem Garten widmet, lachend.

Azubis der Neptun-Werft lernen praktische Arbeit an Bord kennen

Bevor das Essen auf den Tisch kommt, klart der Himmel dann doch noch etwas auf. An Deck werkeln vier junge Männer in blauer Arbeitskleidung an einem Metallkasten herum. „Wir bauen eine Kiste, damit darin etwas gelagert werden kann“, erklärt Simon Hörster. Der 19-Jährige ist Auszubildender auf der Neptun-Werft und zusammen mit seinen Mitstreitern vier Wochen lang auf der „Stephan Jantzen“, um die praktische Arbeit zu lernen.

Vier Wochen lernen Simon Hörster (19, v. l.), Jordan Paul Ahrndt (19) und Julian Eckold (18), was es an Bord der „Stephan Jantzen“ zu tun gibt. Sie sind Auszubildende bei der Neptun-Werft und fasziniert von dem alten Schiff. Quelle: Dietmar Lilienthal

Das sei spannend, sagt Simon. „Bei uns ist es ja immer nur Neubau. Hier lernt man, wie so ein fertiges Schiff aussieht und was über die Jahre mit ihm passiert.“ Und eines haben die angehenden Industrie- und Anlagenmechaniker schon nach wenigen Tagen begriffen: „Wenn man alles immer gündlich wartet, hält das quasi ewig“, so der 18-jährige Julian Eckold.

Nach 20 Jahren wird es Zeit für einen Aufenthalt im Dock

Doch trotz allerbester Pflege, alles können die Männer und Frauen an Bord der „Stephan Jantzen“ auch nicht leisten. Demnächst muss das Schiff ins Dock, so Kapitän Egelkraut. Nach 20 Jahren werde es Zeit, den Korrosionsschutz unter Wasser zu erneuern. Auch die Kühlwassereinläufe sollen verschweißt werden. Weil der nach einem Warnemünder Lotsenkommandeur benannte Eisbrecher nicht mehr täglich fährt, braucht er die nicht mehr. Sie wären bloß noch eine Angriffsfläche für potentielle Schäden, so der 73-Jährige.

Die Kosten dafür kann der Verein nicht übernehmen, sie muss die Hansestadt Rostock zahlen. Denn sie ist Eigner des Schiffes, hat es nach langem Rechtsstreit mit dem Vorbesitzer 2018 bei einer Zwangsversteigerung erworben. Dank der laut Egelkraut rund 15 000 Stunden, die die Ehrenamtler pro Jahr auf der „Stephan Jantzen“ werkeln, sind die schätzungsweise 200 000 Euro für den Werftaufenthalt aber auch das Einzige, was die Stadt in fünf Jahren für ihren Eisbrecher ausgeben muss.

Alles andere übernimmt der Verein – dank Spenden von Besuchern, die täglich durch das Schiff geführt werden, etwa 6000 bis 7000 pro Jahr. Damit das auch künftig so weitergehen kann, braucht die „Technische Flotte Rostock“ vor allem eines: neue Mitglieder, die sich an Bord nützlich machen und die „Stephan Jantzen“ weiter am Leben halten wollen, sagt Michael Egelkraut hoffnungsvoll. Denn ohne die wäre sie wohl längst verloren.

Von Katrin Zimmer