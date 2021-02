Rostock/Hamburg

Am Mittwochabend saß Rostocks OB Claus Ruhe Madsen im Hamburger Studio bei Gastgeber Markus Lanz. Weitere Gäste in der ZDF-Talkshow waren der Virologe Prof. Dr. Hendrik Streeck, Journalistin Vanessa Vu sowie ZDF-Südamerika-Korrespondent Christoph Röckerath und CSU-Politiker Manfred Weber. Den Einladungsgrund von Madsen formulierte das ZDF so: „In der von ihm regierten Stadt Rostock rangieren die Infektionszahlen beständig auf niedrigem Niveau. Der parteilose Oberbürgermeister erläutert seine Wege im Kampf gegen SARS-CoV-2.“

Im März 2020 musste schnell gehandelt werden

Das Thema Corona beherrschte also die Talkshow. Claus Ruhe Madsen berichtete unter anderem vom Pandemiebeginn im März 2020. Damals blickte der frisch ins Amt gekommene OB nach Dänemark, wo Regierungschefin Mette Frederiksen erklärt hatte: „Wir machen Dänemark dicht.“ Die Wirkung: „Das hat mir Angst gemacht“, bekannte Madsen. „Wir hatten damals nur vier Corona-Fälle in Rostock“, trotzdem musste schnell gehandelt werden. „Wir haben damals das Konzert mit Johannes Oerding abgesagt“, erinnerte sich der OB. Um die Corona-Gefahr anschaulicher zu machen, brachte Madsen in der ZDF-Sendung ein Gleichnis. „Wenn ich erklären würde, in Rostock ist ein Löwe entlaufen und er läuft durch die Innenstadt hin und her, dann würde sich niemand auf der Straße bewegen“, so der OB. Sein Eindruck: „Wir lernen individuell, aber eigentlich nicht in der Gruppe.“

Mitgefühl mit den Einzelhändlern

Über den bürokratischen Aufwand sagte Madsen: „Gefühlt fassen wir schon fast zu viele Daten.“ Trotzdem würden daraus nicht die richtigen Schlüsse gezogen, so der OB, der die angeordneten Schließungen im Einzelhandel für „nicht besonders konsequent“ hält. „Wir haben keine Kenntnis darüber, dass sich jemand angesteckt hat beim Schuhkauf“, so Madsen, „trotzdem haben wir den Schuhladen geschlossen.“ Die Schicksale vieler Einzelhändler bewegen ihn auch persönlich. „Wenn ich abends im Bett liege, sehe ich die Gesichter der Menschen mit denen ich gesprochen hab, vor mir.“ Die Frage für ihn sei manchmal: „Bekämpfen wir den Menschen oder das Virus?“

Claus Ruhe Madsen erklärt bei „Lanz“ das Corona-Management seiner Stadt. Neben ihm sitzt die Journalistin Vanessa Vu Quelle: Screenshot

Nur Lob für die Rostocker Stadtverwaltung

Doch die umgesetzten Hygienekonzepte haben sich in Rostock ausgezahlt. „Wir hatten hunderttausende von Gästen und haben trotzdem niedrige Zahlen beibehalten, weil ja Konzepte da waren“, schätzte Madsen den vergangenen Sommer positiv ein. Auch die Arbeit der Rostocker Stadtverwaltung erwähnte der OB durchweg positiv. „Ich muss meine eigene Verwaltung loben“, so Madsen. „Wir haben ein super Gesundheitsamt.“ Er selbst sei derzeit jeden Tag von früh bis 22 Uhr im Büro.

„Ich bin eigentlich Möbelhändler“

Der parteilose OB kokettierte in der Sendung ein wenig mit seinem Status als Politikneuling und skizzierte seine steile Lernkurve: „Ich war 100 Tage im Amt und dann kam Corona“, so Madsen, „ich bin eigentlich Möbelhändler.“ Claus Ruhe Madsen hinterließ im ZDF jedenfalls einen tatkräftigen Eindruck. Und Gastgeber Markus Lanz zitierte das Erfolgsrezept des Oberbürgermeisters: „Eine Mischung aus deutscher Ordnung und dänischen Pragmatismus.“

Von Thorsten Czarkowski