S-Bahn zwischen Rostock und Warnemünde soll ab 2023 auch nachts fahren

Spätestens um 1.26 Uhr ist Schluss. Dann fährt die letzte S-Bahn vom Rostocker Hauptbahnhof in Richtung Warnemünde ab. Die nächste erst wieder um 4.33 Uhr. Wer danach noch in der Stadt unterwegs ist – ob mit Bekannten auf ein Getränk in der Kneipe oder beruflich im Spätdienst – muss dann auf den Nachtbus der Rostocker Straßenbahn AG (RSAG) setzen.

Der fährt unter der Woche einmal in der Stunde in Richtung Ostseebad – dank zahlreicher Zwischenhalte vom Steintor bis zur Werft allerdings stolze 75 Minuten. Für die meisten ein Grund, doch lieber das Auto zu nehmen. Doch das könnte sich perspektivisch ändern. Denn die S-Bahn zwischen Rostock und Warnemünde soll künftig auch nachts fahren.

Verbindung durch Förderung des Bundes für VVW möglich

Die Idee ist Teil des Verkehrsprojekts „Mirror“, für das der für Rostock und die Region zuständige Verkehrsverbund Warnow (VVW) jüngst 30 Millionen Euro vom Bundesministerium für Digitales und Verkehr (BMDV) bekommen hat, plus weitere drei Millionen vom Land. Von dem Geld sollen unter anderem 40 neue Busse erworben werden sowie neue Spezialtickets für Studierende und Wenigverdiener finanziert werden. Auch die Nacht-S-Bahn zwischen Rostock und Warnemünde ist als Pilotprojekt darin enthalten. Fahren könnte sie demnach ab Ende 2023.

Ob diese gut angenommen würde, könne er nicht beurteilen, sagte dazu Wolfgang Nitzsche (Linke), Vorsitzender der Warnemünder Ortsbeirats. Doch hätten sich die zuständigen Planer sicher etwas dabei gedacht und entsprechende Verkehrserhebungen vorausgeschickt.

Wolfgang Nitzsche (Linke) leitet seit Ende 2020 den Ortsbeirat Warnemünde. Quelle: Ove Arscholl

Für Reinhard Köster, Geschäftsführer des Wohnparks am Molenfeuer, gingen Nachtfahrten der S-Bahn durchaus in Ordnung. Sie wären ein Gewinn für diejenigen, die noch zu später Stunde fahren wollen oder müssen. Allerdings müsse darauf geachtet werden, dass die Zusatzfahrten keinen unnötigen Lärm mit sich bringen.

Beschwerden wegen quietschender Züge nach Bahnhofsumbau

Denn die Bewohner des Quartiers an der S-Bahn-Haltestelle „Warnemünde Werft“ hatten in den vergangenen Jahren mit ohrenbetäubendem Lärm zu kämpfen gehabt, den die einfahrenden Züge verursachten. Nach der Wiederinbetriebnahme des für rund 65 Millionen Euro umgebauten Warnemünder Bahnhofs im Mai 2020 häuften sich Beschwerden, weil die Züge ein unerträgliches Quietschen mit sich brachten. „Einige Bewohner sind sogar weggezogen, weil sie es nicht mehr ausgehalten haben“, so Köster.

Nach dem Umbau des Warnemünder Bahnhofs für rund 65 Millionen Euro häuften sich nach der Wiederinbetriebnahme im Mai 2020 Beschwerden, weil die Züge unerträgliches Quietschen mit sich brachten. Quelle: Volker Emersleben

Die Deutsche Bahn gelobte Besserung und installierte lärmdämpfende Profile. Weil auch das nicht half, forderten Anwohner und Ortsbeirat, dass die Züge in der Kurve schlicht langsamer fahren sollten. Denn dann bliebe das unangenehme Quietschen aus.

Immerhin das habe funktioniert, sagte Ortsbeiratschef Nitzsche. Er selbst sei einige Male mit der S-Bahn gefahren und habe es als leiser empfunden. Zuletzt seien an ihn und sein Gremium auch keine Beschwerden mehr herangetragen worden.

Auch Wohnpark-Chef Köster bestätigt, dass es im vergangenen halben Jahr ruhiger gewesen sei an der Haltestelle an der Werft. Wenn es dabei bliebe – die Bahnen nicht wieder so unerträglich quietschen –, könne er damit leben, dass sie künftig auch nachts fahren, sagt er.

Express-Verbindung zwischen Rostock und Güstrow geplant

Wie oft und wann genau die Nacht-S-Bahn zwischen Rostock und Warnemünde ab Ende 2023 verkehren wird, steht indes noch nicht fest. Einzelheiten zum Pilotprojekt würden noch erarbeitet, sagte VVW-Geschäftsführer Stefan Wiedmer beim Auftakt des auf drei Jahre angesetzten Verkehrsprojekts „Mirror“ Anfang März.

Ebenfalls geplant ist, Ende 2023 eine Express-Verbindung zwischen Rostock und Güstrow an den Start zu bringen. Auf dieser Strecke würden einige Minuten gespart, weil Zwischenhalte entfallen. Bis Ende 2024 will die Deutsche Bahn zudem die elektrisch betriebenen S-Bahnen auf der Strecke zwischen Rostock-Hauptbahnhof und Warnemünde modernisieren.

Mitte Februar hatte das Land Mecklenburg-Vorpommern den Vertrag mit der DB Regio für das Teilnetz Warnow verlängert. Sie wird bis Ende 2039 die Strecken in und um Rostock bewirtschaften, darunter auch die Verbindungen Wismar – Bad Doberan – Rostock – Tessin sowie Bad Doberan – Rostock – Graal-Müritz. Auf denen sollen Ende 2026 die ersten batteriebetriebenen Züge des Landes unterwegs sein und Dieselfahrzeuge ersetzen.

