Satow erhält für Schulbau 240 000 Euro als Kofinanzierungshilfe

Seit gut einem Jahr sind die Bauarbeiten für das neue Satower Schulgebäude im Gange. Dem dreigeschossigen Neubau für die Regionalschule musste ein alter Plattenbau aus den 1970er Jahren weichen, der nicht mehr den Anforderungen an einen zeitgemäßen Schulbetrieb entsprach.

Blick auf die Baustelle des Ersatzneubaus in Satow am See. Quelle: Thomas Hoppe