Schimmel-Alarm im Verkehrsgarten: Fallen die Fahrradprüfungen für Rostocker Kinder aus?

Die Räume der Jugendverkehrsschule im Barnstorfer Wald wurden bis auf Weiteres gesperrt. Damit die Saison am 1. April beginnen kann, suchen Stadt und Betreiber nach Lösungen. Um die 1600 Kinder legen jedes Jahr in Rostock ihr Fahrraddiplom ab.

Der Verkehrsgarten in Rostock wurde 1957 als „Pioniergarten“ im Barnstorfer Wald eröffnet. Nachdem ein möglicher Umzug in den IGA-Park vom Tisch ist, soll er am alten Standort saniert werden. Quelle: Katrin Zimmer