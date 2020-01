Schleswig-Holstein-Haus Schwerin zeigt fotografische Positionen zur Landschaft

Rostock

Ist das noch Landschaft? Oder schon die totale Abstraktion in der Fotografie? Kirk Sora (43), der in der Nähe von Wismar lebt, baut Landschaften in einer dunklen Box nach, fotografiert von oben hinein und lässt das Sonnenlicht auch seinen Job tun. Was herauskommt sind Monumente der Unschärfe, bunte Kleckse, die alles sein könnten. Hübsch anzusehen – aber Landschaftsfotografie?

Vernissage in Schwerin mit 50 Besuchern

„Für mich ist das schon Landschaftsfotografie“ sagt Thomas Häntzschel, selbst Fotograf und Vorsitzender des Rostocker Kunstvereins, der die Schau „Positionen zur Landschaft – Fotografie aus Mecklenburg-Vorpommern“ im Kulturforum kuratiert hat. Gestern Abend wurde die Schau vor 50 Besuchern eröffnet. Sie läuft bis zum 16. Februar 2020.

Trauernde Landschaften und Landschaften, die Geschichten erzählen

Ist das noch Landschaft – oder schon das narrative Erinnern in Bildern. Gerhard Stromberg (67) aus Goldberg bildet in seinem aktuellen Projekt „Trauernden Landschaften“ Ausschnitte aus Mecklenburg-Vorpommern ab. Das wirkt mal idyllisch, mal belanglos, mal hübsch oder auch struppig. Der Blickwinkel ändert sich aber gewaltig, wenn man weiß, dass Stromberg für diese Bilder die exakte Route des Todesmarschs aus Sachsenhausen abschreitet.

Zur Galerie Schleswig-Holstein-Haus Schwerin zeigt die Ausstellung „Positionen zur Landschaft“. Hier die schönsten Werke.

Thomas Häntzschel sagte bei der Eröffnung: „Es geht hier keinesfalls um einen Überblick der großen Fotografieszene im Land, sondern vielmehr um eine exemplarische, beispielhafte Vorstellung der Sichtweisen von Fotografen auf das Thema Landschaft. Für Künstler in Mecklenburg-Vorpommern ist – schon aus der geografischen Situation heraus – Landschaft ein sicher privilegiertes Sujet. Was wir mit dieser Ausstellung zeigen wollen – ist eine Vielfalt von künstlerischen Annäherungen ... sowohl vom ästhetischen als auch vom fototechnischen Zugang her.“

Schau war 2016 in ähnlicher Form in Rostock

Die Schau war in ähnlicher Form 2016 bereits im Rostocker Kunstverein zu sehen gewesen. Damals ist Antje Schunke, Kuratorin in Schwerin, darauf aufmerksam geworden und wollte sie gern für die Landeshauptstadt weiterentwickeln.

Nun sind mit dem Schweriner Fotografen Manfred Scharnberg und dem Kühlungsborner Bildhauer Wilfried Schröder, der auch fotografiert, zwei Positionen dazu gekommen. Die anderen zehn Künstler haben für die Schau auch neuere Arbeiten eingereicht. Scharnberg bietet ehe die klassische Landschaftsfotografie, bei der sich der Fotograf von der überwältigenden Optik des Gespensterwaldes im Ostseebad Nienhagen beeindruckt zeigt, oder einen Birkenwald, der sich in seine grafischen Grundmuster aufzulösen scheint.

Fotografie als politisches Statement

Scharnberg (61), stammt aus dem Norden, hat als Fotojournalist gearbeitet und den Fotografenverband FreeLens mitgegründet und war Chefredakteur des gleichnamigen Verbandsmagazins. Der Kühlungsborner Künstler Wilfried Schröder (74) hat die Kamera zu einem politischen Statement genutzt und seinen Unmut darüber zum Ausdruck gebracht, dass eine alte Weißdornhecke am Kägsdorfer Landweg im Landschaftsschutzgebiet so stark beschnitten wurde, dass er sie als zerstört betrachtet. Fotografie als Statement.

Die Hinterlassenschaften der Armeen des 20. Jahrhunderts

Ähnlich, aber etwas abstrakter ist das Zeitzeugnis von Heiko Krause (45). Der Greifswalder Fotograf hat alte Militärliegenschaften besucht und die überwucherten Hinterlassenschaften Wehrmacht, Roter Armee, NVA oder Bundeswehr in Ladeboe, Basepohl, Gransee oder Greifswald aufgezeichnet. Und bei den Bildern wird klar, ob Nazi-Armee, Rote Armee oder Demokratische Armee – wenn man die Natur lässt, holt sie sich ihr Eigentum zurück. Eher akademisch wirkt das Werk des Hochschuldozenten Knut Wolfgang Maron (65) aus Wismar.

Auf den ersten Blick auch ganz klassische Landschaftsfotografie. Erst im Detail eröffnet sich die Erzählung. Zum Beispiel in den zahlreichen kleinformatigen Polaroids, die Maron neben drei großformatige Arbeiten gehängt hat. Bilder, die genauso gut in Kentucky oder Sibirien entstanden sein könnten in ihrer tristen Umgebung. „Alles Bilder aus Mecklenburg-Vorpommern“, sagt Maron.

Positionen zur Landschaft Die Ausstellung „Postionen zur Landschaft – Fotografie aus Mecklenburg-Vorpommern“ zeigt bis zum 16. Februar 2020 im Schleswig-Holstein-Haus Schwerin die fotografischen Arbeiten von zwölf Künstlern aus MV. Mit dabei sind die Rostocker Künstlergruppe Schaum, Ramona Czygan aus Greifswald, Lars Heidemann aus Greifswald, Volkmar Herre aus Stralsund, Barbara Kinzelbach aus Rostock, Heiko Krause aus Greifswald, Knut Wolfgang Maron aus Wismar, Manfred Scharnberg aus Schwerin, Wilfried Schröder aus Kühlungsborn, Kirk Sora aus Bobitz, Gerhard Stromberg aus Goldberg und André van Uehm aus Borkow.

Interessant ist, welche Fülle an Positionen Häntzschel hier zusammengetragen hat. Natürlich kann man diesen oder jenen Fotografen, der fehlt, nennen. Aber sein Ansatz ist in der Zusammenstellung sehr überzeugend: Keine Herangehensweise gibt es doppelt. Zwölf Künstler zeigen völlig exemplarisch ihren ganz eigenen Blick auf dieses Sujet. Neben Krause, Schröder, Maron, Stromberg, Scharnberg, Sora, finden sich die überwältigenden Minimalisierungen eines André van Uehm (56) aus Woserin, die chemisch bearbeiteten Werke von Ramona Czygan (36) aus Greifswald, eine Videoinstallation der Rostocker Künstlergruppe Schaum und die Arbeiten der Rostocker Künstlerin Barbara Kinzelbach (80), die ihre ebenfalls wie grafische Auflösungen wirkenden Aufnahmen ausgetrockneter Salzseen ausstellt – Kunstfotografie und Umweltposition

Von Michael Meyer