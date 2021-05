Schweriner Theater startet neu

Schwerin

Es wird die erste Saison unter dem neuen Intendanten Hans-Georg Wegner sein. Der designierte Chef des Mecklenburgischen Staatstheaters ist Nachfolger von Lars Tietje und stellte am Mittwoch das Programm der Spielzeit 2021/22 vor: 34 Neuinszenierungen, zwölf Wiederaufnahmen und 17 Konzerte der Mecklenburgischen Staatskapelle Schwerin.

Neues Leitungsteam an der Spitze

Die Vorstellung umfasste am Mittwoch nicht nur die Spielzeit, sondern auch das Personal. Die nach strengen Corona-Regeln abgehaltene Pressekonferenz stellte nacheinander die wichtigsten Personen auf die Bühne – das war der Kaufmännische Geschäftsführer Christian Schwandt, Operndirektor Martin C. Berger, Ballettdirektorin Xenia Wiest, Schauspieldirektorin Nina Steinhilber, Rolf Petersen (Direktor der Fritz-Reuter-Bühne), Thomas Ott-Albrecht (Intendant des Jungen Staatstheaters Parchim) sowie Generalmusikdirektor Mark Rohde. Und gekommen war auch Kultusministerin Bettina Martin (SPD), denn das Land Mecklenburg-Vorpommern ist Träger des Staatstheaters mit den Spielstätten in Schwerin und Parchim.

Corona-Pause brachte auch Nachdenklichkeit

Es weht ein frischer Wind durchs Haus, und das liegt nicht nur am erneuerten Leitungsteam. Denn die Corona-Pandemie hat die Kulturszene in den vergangenen Monaten insgesamt durchgerüttelt. Die „sehr lange Pause“, so Intendant Hans-Georg Wegner, hat auch die Theatermacher dazu angeregt, sich selber zu hinterfragen. Auch Wegner hat diese Innensicht abgehalten, um die Erkenntnis zu erneuern, „wie wichtig Theater für unsere Gesellschaft ist“.

Programmstart ist Ende September

Den Beleg dafür geben die Schweriner mit einem vielschichtigen und auch vielseitigen Programm für 2021/22, das in den zurückliegenden Wochen gemeinsam entwickelt wurde. Das Schweriner Sechs-Sparten-Theater kann dabei auf bekannte Stärken verweisen, vom Schauspiel über das Ballett und bis hin zur ausgewiesenen Klasse der Mecklenburgischen Staatskapelle Schwerin. Am 24. September wird zum Start das Schauspiel die Premiere von „Kinder des Olymp“ haben, am 25. September folgen das Ballett „Nacht ohne Morgen“ sowie das Musiktheater mit der Oper „Le Grand Macabre“ von György Ligeti.

Klassiker und (Wieder-)Entdeckungen

Die kommende Spielzeit ist reich an Klassikern und auch an (Wieder-)Entdeckungen. So wird „Solo Sunny“ aufgeführt, jenes Drehbuch, das Wolfgang Kohlhaase 1980 zusammen mit Konrad Wolf verfilmte, wird für die Bühne adaptiert. Für die Aufführungen wurde auch eine ganz besondere Spielstätte ausgewählt, das Volkshaus Mecklenburg in Crivitz. Premiere soll dort am 17. Februar 2022 sein.

Auseinandersetzung mit dem DDR-Kulturerbe

Eine musikalische Wiederentdeckung aus dem DDR-Kulturerbe ist „Der Schuhu und die fliegende Prinzessin“ von Udo Zimmermann und Eberhard Schmidt. Diese musikalisch innovative Oper soll am 1. April 2022 im Großen Haus Premiere haben, als Auftakt der Auseinandersetzung mit dem musikdramatischen Erbe der DDR. In einer ähnlichen Erbepflege wird „Gundermann – Männer, Frauen und Maschinen“ als Wiederaufnahme auf die Bühne gebracht, das Stück thematisiert das widersprüchliche Leben von Gerhard Gundermann, zu sehen ab 13. November im Großen Haus. Das Junge Staatstheater Parchim zeigt unter anderem „Alfons Zitterbacke“ ab 23. Oktober im Schweriner E-Werk, aber auch den Monolog „Zwischen Gretchen und Corona“ (ab 14. September in der Theatergaststätte Parchim). Ein Klassiker ist „Der Zauberberg“ von Thomas Mann, zu sehen als Schauspiel ab 18. Februar 2022 im Großen Haus. Weitere bekannte Werke sind die Mozart-Oper „Die Zauberflöte“ (ab 12. November im Großen Haus) und das Schauspiel „Die Weber“ nach Gerhart Hauptmann (ab 3. Dezember im Schweriner E-Werk).

Musikalische Entdeckungen und Klassiker

Das Musiktheater präsentiert am 21. Januar 2022 eine musikalische Entdeckung, es ist die deutschsprachige Erstaufführung des Musicals „Pfeifen kann doch jeder“ von Stephen Sondheim. Die Fritz-Reuter-Bühne hat unter anderem die Komische Oper „Bastian un Barbara“ von Wolfgang Amadeus Mozart im Angebot, für die bereits seit Jahren eine plattdeutsche Fassung vorliegt. Und die Mecklenburgische Staatskapelle Schwerin hat als Jugendkonzert „Bilder einer Ausstellung“ von Modest Mussorgsky im Programm, Start am 16. März 2022. Natürlich läuft auch in der kommenden Saison die Reihe der Sinfoniekonzerte im Großen Haus, unter anderem mit der 8. Sinfonie von Anton Bruckner.

Neues Erscheinungsbild macht den Neustart deutlich

Volles Programm also, Start für die neue Theatersaison in Schwerin ist am Eröffnungswochenende 25./26. September, an dem übrigens auch die Bundestags- und die Landtagswahl abgehalten werden. Diese Koinzidenz hat sich nun so ergeben, sie zeigt auch, wie Politik und Kultur ineinandergreifen können.

Ein Leporello-Flyer mit dem Gesamtüberblick zu neuen Spielzeit in Schwerin liegt vor, das vollständige Programmheft folgt. Der Neubeginn am Mecklenburgischen Staatstheater Schwerin zieht sich durch bis zum neuen Erscheinungsbild in der Öffentlichkeit, das grafisch den Buchstaben M als Zentrum hat.

Bis zum Eröffnungswochenende Ende September ist es noch etwas hin, von einem „Grund zur Vorfreude“ sprach am Mittwoch nicht nur Kultusministerin Bettina Martin. Und unausgesprochen blieb der Wunsch, dass den Theatermachern und dem Publikum dann Corona nicht mehr in die Quere kommt.

Weitere Infos zum kommenden Programm: www.mecklenbugisches-staatstheater.de/2122

Von Thorsten Czarkowski