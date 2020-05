Sieben Künstler stellen aus: Spannende Entdeckungsreise im Schlosspark Kaarz

Weitendorf

Seit 2015 ist der Park von Schloss Kaarz zwischen Sternberg und Bruel Schauplatz der Ausstellung „Das grüne Zitat“, die jährlich mit einem neuen Thema eröffnet wird. „Wir laden in jedem Jahr Künstler aus Norddeutschland dazu ein“, sagt Ruzica Zajec, Künstlerin und zusammen mit dem Künstler Broder Burow Initiatorin der Schau. Ein bisschen unklar war zwischendurch, ob und auf welche Weise die Corona-Krise diese Ausstellung beeinträchtigen würde. Doch es lief weitgehend wie geplant. Neben Ruzica Zajec stellen jetzt sechs weitere Künstler aus, die sich von diesem Ort inspirieren ließen und ihre Werke dann im weitläufigen Landschaftspark platziert haben. Der Titel der Ausstellung sollte eine Art der künstlerischen Auseinandersetzung initiieren. Das Zauberwort in diesem Jahr heißt „Daneben“, ein wahrlich vieldeutiger Begriff.

„Daneben“ – das hat viele Bedeutungen

Ihr eigenes Werk hat Ruzica Zajec „Frisch gestrichen“ genannt, sie hat dazu eine Parkbank mit Gold überzogen. „Alle Rastlosen werden die wahre Schönheit einer Parkbank nie erkennen“ – so umschreibt die Künstlerin den neuen Zauber, der jetzt von dem Sitzmöbel ausgeht. Sie hat gemeinsam mit Broder Burow auch die kleine Kapelle im Schlossgarten neu ausgestaltet und das neue Innenleben „Arrangement“ genannt. Entstanden ist dort ein angedeuteter Zen-Garten, der den Besucher auch dazu einlädt, dort seine Kreise zu ziehen und auf diese Weise zur Ruhe zu kommen.

Das Thema im Jahr 2020 heißt „Daneben": Die Künstler ließen sich vom Schlosspark Kaarz inspirieren und platzierten dort ihre Werke. Bis 4. Oktober sind sie dort zu sehen.

Gleich neben der Kapelle steht ein großes Bauschild. „Tunnel to Planet B“, so die Aufschrift, die die Berliner Künstlerin Monika Goetz für ihr Werk gewählt hat. Ein abgegrenztes Quadrat und bisschen Erdaushub lassen erkennen, dass dies der Platz für eine wichtige Baustelle ist, hier nämlich „die Grabungsarbeiten für den Tunnel zum Planeten B“ stattfinden. Das ist natürlich ironisch gemeint, es soll aber die aktuelle Klima-Debatte kommentieren, auch wenn die Installation ein bisschen wirkt wie eine Verzweiflungstat, wie die Künstlerin einräumt. „Ich habe mir den Garten angesehen und diesen Platz für diese Baustelle gewählt“, so Monika Goetz.

Die beteiligten Künstler haben den Ort auf sich wirken lassen

Den Ort auf sich wirken lassen hat auch Daniela Wesenberg, die Künstlerin aus Hamburg hat ihr Werk „Drawing“ genannt und will es als „dreidimensionale Zeichnung im Außenraum“ verstanden wissen. Die Linien werden hier mit farbigen Absperrband gezogen, gehalten werden sie von Metallstangen. Damit wird auch der Raum geteilt, so das Kunstwerk steht, es gibt ein Hier und ein Daneben. Auf diese Weise werden in diesem Teil des Parks neue Flächen definiert. Eine ähnliche Konzeption verfolgte auch der Künstler Broder Burow, der sein Werk „Barriere“ genannt hat, es sind hier Holzobjekte, die wie eine gestrichelte Line den Park zerteilen. Für welche Seite der Linie entscheidet man sich? Wo ist es besser? Das sind Fragen, die sich hier für den Besucher stellen.

Was machen Parkuhren im Landschaftspark?

Ein ungewohnter Anblick in einem Landschaftspark sind auch Parkuhren, die ohnehin aus dem öffentlichem Raum inzwischen verschwunden sind. Der Künstler Thomas Sander hat gleich sechs historische Parkuhren in den Rasen gerammt und diese Setzung „Wächter“ genannt. Ungewöhnlich wirkt hier auch das Werk „Aufgang/Untergang“ von Andreas Sachsenmaier, das mit der Anmutung von Hinweisschildern im Straßenverkehr spielt. Gemeint sind hier allerdings ganz andere Eindrücke – jene, die der Spaziergänger im Park aufnimmt, was zum Beispiel den Lauf der Sonne angeht.

„Fahnenflucht“ illustriert den Wertewandel

Eine ganz andere Intention verfolgt die Künstlergruppe Schaum aus Rostock mit ihrem Werk „Fahnenflucht“, das sie als mehrteilige Fahneninstallation ausgeführt haben. Mit diesem Werk wollen die beiden Künstler den Wertewandel in der Gesellschaft kommentieren – „Freiheit ist ein mega Datenvolumen“, der Werbeslogan eines Telefonanbieters zum Beispiel. In dieser Installation verliert die Fahne als ehemals heiliges Symbol ihre Bedeutung.

Die Ausstellungseröffnung war gut besucht

Wie sich an den Werken zeigt, gibt es zahlreiche Deutungen des diesjährigen Ausstellungstitels „Daneben“. Der Park von Schloss Karz ist auch in diesem Jahr wieder der Ort für eine besondere Entdeckungsreise. Und die feierliche Ausstellungseröffnung am vergangenen Sonnabend war mit rund 50 Gästen gut besucht, die Eröffnungsrede hielt die Galeristin Susanne Burmester aus Putbus. Es war auch ein optimistisches Zeichen , dass der Kunstbetrieb im Mecklenburg-Vorpommern nach der Corona-Flaute wieder Fahrt aufnimmt.

Ausstellung „Das grüne Zitat“ mit dem Titel „Daneben“ zu sehen im Park von Schloss Kaarz (19412 Weitendorf, OT Kaarz, Obere Dorfstraße 8), zu sehen bis zum 4. Oktober, Eintritt frei

Von Thorsten Czarkowski