So soll der neue Kletterwald in Schwaan aussehen

Schwaan

Direkt auf der Obotritenhöhe, dem höchsten Punkt von Schwaan, will Enrico Niemann im Sommer einen Kletter- und Erlebniswald eröffnen. Wenn er auf dem matschigen, noch vom Herbstlaub bedeckten Platz vor seinem Haus steht, hat er alles schon ganz genau vor Augen: Die sechs Außenparcours drüben auf der Anhöhe jenseits des kleinen Sees, den zehn Meter hohen Event-Turm, die Pfeil- und Bogenstation, das Café … Der 39-Jährige versichert mit einem Leuchten in den Augen: „Wenn man sich in diesem Kletterwald bewegt, wird man immer das Gefühl haben, man ist ganz weit oben, und das ist einfach der besondere Kick.“

Gastwirt ist selbst Kletterer

Eigentlich ist Niemann Gastwirt, er betreibt den Kröpi-Keller, eine Kantine in der Rostocker Fußgängerzone – derzeit unter erschwerten Bedingungen, nur für Selbstabholer. Zugleich ist er leidenschaftlicher Kletterer. Eine Anlage in der Türkei, die ein Freund von ihm ebenfalls auf einem kleinen Berg betreibt, hat ihn vor drei Jahren so begeistert, dass er selbst begann, Pläne zu schmieden. Wobei sein Konzept gleich einen bunten Erlebnismix vorsieht: Schon auf dem Spazierweg vom Parkplatz nahe der Fischfabrik sollen Schautafeln den Gästen ein wenig Natur und Heimatkunde vermitteln. In Zusammenarbeit mit der Kunstmühle Schwaan will er Künstlern die Gelegenheit geben, auf dem 60 000 Quadratmeter großen Areal Kettensägenkunst und andere Skulpturen zu präsentieren. Langfristig träumt er auch davon, gemeinsam mit Professor Dieter Weiß und seinem am Rostocker Christophorusgymnasium angesiedelten Schülerforschungszentrum „Mikro-Mint“ ein Labor aufzubauen. Das könnte dann von Jugendlichen für Naturprojekte genutzt werden.

Drei Kinder- und drei Erwachsenenparcours

Vor allem aber will Niemann natürlich den Kletterern viel bieten. Vom Startpunkt aus gelangen sie mit einem Flying Fox, einer Seilbahn, quer über Bröckers Teich zur Anhöhe. Dort wird es drei Kinder- und drei Erwachsenenparcours geben und, als besondere Attraktion, eine Route, die weniger Kletterkunst erfordert, dafür aber unter anderem 115 Meter weit mit besagter Seilbahn über den See führt. Eltern und andere Begleitpersonen, die sich lieber nicht in luftige Höhen begeben wollen, können sich derweil auf dem Sonneneck zurücklehnen und kleine Snacks oder Kaffee bestellen, ohne dabei das sportliche Geschehen aus dem Blick zu verlieren. Am Ufer des Sees sollen ein paar Strandkörbe aufgestellt werden. Und schließlich ist auch ein Rückzugsort mit Hängematten für all jene geplant, die es zwischendurch gerne mal ganz ruhig mögen.

Wann der Schwaaner Kletter- und Erlebniswald eröffnen kann, hängt zum einen davon ab, wie sich der Winter in diesem Jahr entwickelt. Zum anderen wird auch das Coronavirus eine bestimmende Rolle spielen. Schon jetzt sind die ersten Zuwegungen fertig. Die Geräte werden gerade von einer Firma im Allgäu vorgefertigt und sollen im März auf der Obotritenhöhe montiert werden. Enrico Niemann hofft, dass er dann im Sommer seine ersten Gäste auf dem Areal begrüßen kann.

Lesen Sie auch https://www.ostsee-zeitung.de/Mecklenburg/Rostock/Rostock-Laage-Bundeswehr-Auftrag-rettet-Lufthansa-Flugschule

Von Katja Bülow