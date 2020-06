So trocken war Frühling in MV noch nie: Situation für Landwirte „besorgniserregend“

Rostock

So trocken wie in diesem Frühling war es seit Beginn der Wetteraufzeichnung in Mecklenburg-Vorpommern noch nie. Das betont NDR-Wetterexperte Stefan Kreibohm gegenüber der OZ. Vor allem der April war mit durchschnittlich zehn Litern Niederschlag pro Quadratmeter sehr trocken.

Allerdings gibt es dabei auch starke Unterschiede in den Regionen, besonders in diesem Monat. Kreibohm zufolge gab es in Mecklenburg bisher stellenweise bis zu 100 Liter Regen pro Quadratmeter im Juni, was einem normalen Wert entspricht. In Vorpommern dagegen regnete es „extrem wenig“, sagt der Wetterexperte.

Anzeige

Deutschlandweit verzeichnet MV nach Sachsen-Anhalt die geringsten Niederschläge im Frühjahr 2020, wie das Landesforstamt Mecklenburg-Vorpommern mitteilt. Im Monat Mai seien nur rund 43 Prozent des Normalwertes für diesen Monat im Landesdurchschnitt gefallen.

Weitere OZ+ Artikel

Die Landwirte in MV trifft dies besonders. Sie sind auf den Regen angewiesen, der mitbestimmend für den Erfolg der Ernte ist. Auch Johannes Eggert aus Stralsund leidet unter der Trockenperiode. Besonders seine Apfelbäume machen ihm zu schaffen. Seit drei Jahren seien an seinen Obstbäumen Schäden zu sehen. „Zusätzliches Bewässern war im Norden nie nötig“, meint der Landwirt.

In diesem Jahr fällt seine Ernte aufgrund des Blütenfrosts am 9. Mai ohnehin schlecht aus. Viele Blüten der Obstbäume sind erfroren. Der Landwirt versucht, diese Verluste mit anderen Geschäftszweigen zu kompensieren. So werden dort ab kommendem Sonnabend wieder Erdbeeren zum Selbstpflücken angeboten. Diese werden nämlich beregnet. Auch auf das Süßkirschen-Geschäft hofft Eggert. Davon seien 50 Prozent des normalen Ertrages zu erwarten.

nur zur Verwendung online, für Print bitte das ai (unter Grafiken zu finden) verwenden, Niederschlag Quelle: arno

Pflanzen müssen jetzt öfter begossen werden

Der Gemüsehof Bastorf ( Landkreis Rostock) von Reinhard Wittwer hat auch mit der diesjährigen Trockenheit zu kämpfen. Während sonst die Pflanzen nur einmal bei der Saat gegossen werden, müssen sie jetzt bei den regenlosen Monaten öfter mit Wasser versorgt werden. Aber: „Unkraut wächst auch bei Trockenheit“, meint Mitarbeiterin Wenke Kunath. Gemeinsam mit Kollege Sebastian Obmann befreit sie jetzt das Gemüse vom Unkraut.

Wenke Kunath (39) vom Gemüsehof Bastorf (Landkreis Rostock) befreit den Brokkoli vom Unkraut. Quelle: Frank Söllner

Weniger Futter für Tiere

Auch Agrar-Ingenieur René Rempt, Geschäftsführer des Stoltenhäger Tannenhofs in Grimmen, hofft auf mehr Feuchtigkeit. „Wenn jetzt ordentlich Regen kommt, könnte es noch ein normales Ertragsjahr werden“, sagt er. Vor allem Getreide und Raps benötigen dringend Wasser. Der angesagte Regen vergangene Woche blieb aus.

Ein weiteres Problem für den Betrieb ist, dass das Futter für die rund 180 Mutterkühe mit ihren noch mal so vielen Kälbern und den sechs Bullen knapp wird. Und das schon zum dritten Mal in Folge. Denn die vergangenen zwei Jahre waren genauso von Trockenheit geprägt. Rempt zufolge wachse nicht genügend Gras nach. Da seine Tiere Bio-Kühe sind und sich nur von Gras und Heu ernähren, wären die Folgen fatal. „Sollte es nicht genug regnen und zu wenig Gras geben, werden wir Tiere verkaufen müssen“, sagt Rempt. Er hofft natürlich, dass es nicht so weit kommen wird.

Lage ist „besorgniserregend“

Die Landesforschungsanstalt für Landwirtschaft und Fischerei MV schätzt die Lage als „besorgniserregend“ ein, wie Direktor Dr. Peter Sanftleben mitteilt. Demnach sei der Wasserbedarf aller Kulturen deutlich höher als der Niederschlag. „Bereits Mitte Mai war der Oberboden nahezu ausgetrocknet“, so Sanftleben. Der Gesamtboden bis zu einer Tiefe von 1,80 Meter befinde sich in einem Zustand schwerer bis extremer Dürre.

Auch den Futtermangel sieht der Direktor der Landesforschungsanstalt als Problem. Sanftleben zufolge unterstütze das Landwirtschaftsministerium MV momentan alle Bemühungen, verfügbare Flächen für die Futternutzung im Land zu erschließen. Wenn diese scheitern, drohe der Abbau von Tierbeständen bis hin zur vollständigen Aufgabe von Betriebszweigen, wie der Milchproduktion oder Mutterkuh- und Schafhaltung.

Dürre macht Wäldern in MV zu schaffen

Auch in den Wäldern in MV hat die Trockenheit schwere Folgen hinterlassen. Laut Landesforstamt fördert der Wassermangel viele Schädlinge. „Die Massenvermehrung des Borkenkäfers setzt sich aufgrund der trockenen, warmen Witterung im Frühjahr fort“, meint Laura Rieck, die das Büro des Vorstandes in Malchin leitet. Daher wird auch in diesem Jahr von einem hohen Schaden ausgegangen.

Ebenso steigt auch die Waldbrandgefahr. Rieck berichtet, dass 2020 bereits 29 Waldbrände mit einer Gesamtfläche von mehr als fünf Hektar verzeichnet wurden. Laut Mathias Herenz, Leiter der Feuerwehr Greifswald, seien die Feuerwehren auf solche Brände vorbereitet.

Wenig Aussicht auf Besserung

Das Wetter für die nächsten Tage sieht ebenfalls nicht gerade vielversprechend für die Landwirtschaft aus. Zwar sind in einigen Teilen des Landes immer mal wieder leichte Schauer angesagt, dennoch ist mit viel Niederschlag zu rechnen.

Lesen Sie auch:

Von Gina Henning