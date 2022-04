Sondheim-Musical hatte in Schwerin Premiere

Schwerin

Es war eine deutsche Uraufführung: Regisseur Martin G. Berger brachte am Dienstag am Mecklenburgischen Staatstheater Schwerin das Musical „Pfeifen kann doch jeder“ vom Komponisten Stephen Sondheim (1930–2021) in einer deutschen Fassung auf die Bühne.

Ein Stück, das vom gesellschaftlichen Aufbruch erzählt

Premiere hatte das Musical bereits vor über 50 Jahren, in den seinerzeit vom gesellschaftlichen Aufbruch geprägten USA der Sechzigerjahre. Doch dieser Stoff lädt heute noch zu einer aktualisierten Aufführung ein. Es ist eine Geschichte über eine Stadt, die pleite ist und für eine touristische Wiederbelebung eine Heilquelle einfach mal so erfindet. Dass aber die Psychiatrie-Oberschwester Felicitas Apfel (Sophia Euskirchen) auch ihre Patienten davon trinken lassen will, bringt das Lügengebäude ins Wanken. Die Grenzen zwischen touristischer Vermarktung und medizinischer Anwendung verschwimmen. Und angesichts dieser Lage stellt sich schließlich auch die Frage: Wer ist hier eigentlich verrückt und wer nicht? Damit sind die Darsteller beim Überthema, was überhaupt Normalität ausmacht.

Plädoyer für Selbstbestimmung und Toleranz

Regisseur Martin G. Berger hat mit den Beteiligten daraus ein – zuweilen auch quietschbuntes – Plädoyer für Selbstbestimmung und Toleranz entwickelt. Mit allen nötigen Zutaten, die ein Musical verlangt, dazu gehören große glamouröse Auftritte, Tanz- sowie Stepptanz-Szenen, viele romantische Momente und ein bisschen Erotik. Diese Aufführung ist auch ein Rückgriff auf die große Zeit der amerikanischen Musicals der Fünfziger- und Sechzigerjahre, zwischen Unbeschwertheit, Spaß, Frivolität und dazu mit einer humanistischen Botschaft.

Regionale Bezüge und aktuelle Anspielungen im Text

Die Vorprägung war beim Regisseur offenbar da: „Als ich zum ersten Mal ein Werk von Stephen Sondheim sah, war das eine Offenbarung“, so Martin G. Berger im Vorfeld der Aufführung. „Ich ahnte, dass da jemand in der Lage war, Widersprüche des Musiktheaters und des Lebens aufzulösen – mit weisen Worten und intensiver Musik.“ Da passte es, dass dieses Sondheim-Werk noch nicht auf deutschen Bühnen zu sehen war. Das Musical war lange ein Geheimtipp. Martin G. Berger hat den englischen Originaltext hierfür nicht nur selbst ins Deutsche übersetzt, sondern auch um zahlreiche aktuelle Anspielungen erweitert – es sind im Text regionale Bezüge dabei, auch Verweise auf die gesellschaftlichen Unsicherheiten angesichts der Corona-Pandemie. Schließlich wird das ins Heute transformierte Stück zu einem mit leichter Hand servierten Plädoyer für das selbstbewusste Anderssein, wenn Herkunft, Geschlecht und Religion keine Rolle mehr spielen soll(t)en. Die Aktualität ist eigentlich mit dem Alter dieses Werkes noch stärker geworden, die Botschaft passt in die Zeit.

Zahlreiche Darsteller spielten zum ersten Mal in Schwerin

Für das Musical-Ensemble konnten zahlreiche Darsteller gewonnen werden, die zum ersten Mal in Schwerin auf der Bühne stehen. So ist Stefanie Dietrich als Bürgermeisterin Cora Heimlich-Herrlich zu sehen, Omar El-Saeidi als Dr. Yakub Adam, Fabian Gerhardt als Stadtrat Schub – den stärksten Auftritt hatte dabei wohl Sophia Euskirchen als Felicitas Apfel. Sie wirken zusammen mit der Mecklenburgischen Staatskapelle Schwerin (unter der Leitung von Michael Ellis Ingram), mit Mitgliedern der Company Ballett X Schwerin und dem Opernchor des Hauses. Ein sparsames Bühnenbild (von Sarah-Katharina Karl) lässt die Darsteller gut zur Geltung kommen, die Kostüme gestaltete Alexander Djurkov Hotter. Mit fast zweieinhalb Stunden Spielzeit verlangt „Pfeifen kann doch jeder“ auch einiges an Ausdauer und Konzentration.

Nächste Vorstellungen: 14. April um 19.30 Uhr, 8. Mai um 15 Uhr, immer im Großen Haus des Mecklenburgischen Staatstheaters Schwerin

Von Thorsten Czarkowski