Rostock

Bei seinem Erscheinen im Jahr 1891 war dieses Stück ein Skandal. Autor Frank Wedekind hatte in „Frühlings Erwachsen“ einerseits über die Probleme des Erwachsenwerdens geschrieben, andererseits auch über das Erziehungssystem des damaligen deutschen Kaiserreichs, die verklemmte Sexualmoral und die brutale Pädagogik. Erst im Jahr 1906 konnte das Stück in Berlin uraufgeführt werden, allerdings mit zahlreichen Kürzungen.

Über 100 Jahre später, im Jahr 2007, kam in New York eine Musical-Version des Stoffes heraus, dann „Spring Awakening“ benannt. Und 2009 lief in München erstmals eine deutsche Fassung davon, auf die sich auch die aktuelle Vorstellung des Rostocker Volkstheaters bezieht. Schon das Bühnenbild mit den zahlreichen Zahnrädern symbolisiert eine kalte und mechanische Welt, in der Menschen einfach funktionieren müssen, auch die jungen unter ihnen. Zwei davon werden im Laufe der Handlung auf der Strecke bleiben: Wendla Bergmann (abwechselnd besetzt mit Lena Amtsberg und Martha-Luise Urbanek), die infolge mangelnder Sexualaufklärung schwanger wird und schließlich in die Hände eine Kurpfuschers gerät. Und Moritz Stiefel ( Alex Junge) hält dem schulischen Leistungsdruck irgendwann nicht mehr stand.

Ein klassischer Stoff bleibt aktuell

Es herrscht ein großes Unverständnis zwischen den Generationen, das hier die Konflikte produziert, ob zu Hause und in der Schule. Die Jugendlichen bleiben mit ihren Problemen unter sich, ob das nun das Erwachen der Sexualität ist, das Erleben häuslicher Gewalt oder das Versagen in der Schule. Hier wird ein kleiner Katalog der Generationskonflikte abgearbeitet, wie sie immer wieder neu passieren. Die zahlreichen Erwachsenenrollen werden übrigens von nur zwei Darstellern ( Sandra-Uma Schmitz und Steffen Schreier) gespielt, ihre Wiederkehr in immer neuen Kostümen gibt der Präsentation dieses schweren Stoffs manchmal eine gewisse Leichtigkeit.

Das Stück bleibt in der Schwebe zwischen dem Ausgangstext von 1891 und der amerikanischen Anpassung von 2007, letztere produziert musikalisch zuweilen auch mal etwas Pathos. Im vergangenen Jahr hatte das Volkstheater junge Leute für dieses Stück gecastet. Die Darsteller agieren jetzt mit großer Ernsthaftigkeit und Kraft sowie, wenn die Szene es zulässt, auch mit Fröhlichkeit und Verve. Regisseur Stephan Brauer hat die jungen Schauspieler zu großen Leistungen geführt, ein Teil ihrer Motivation mag einfach aus diesem Stoff kommen, der auf Heranwachsende immer noch eine große Anziehungskraft ausübt. Die Dramatik wird sozusagen mit Händen greifbar und ist gut spielbar. Selbst Melchior Gabor (abwechselnd besetzt mit Friedrich Hagedorn und Yannick Hasse), der zunehmend einsame Held, droht in diesem Erziehungssystem zermahlen zu werden. Da bekommen sie wieder eine tiefere Bedeutung, die großen Zahnräder auf der Bühne.

Junge und hochmotivierte Schauspieler

Das junge Ensemble agiert selbstgewusst und ersthaft, auch in den Tanz- und Gesangsszenen. Die jungen Darsteller haben kompetente Unterstützung, die Norddeutsche Philharmonie spielt dazu unerwartet poppig, aber eben absolut werkgerecht.

Frank Wedekinds „Frühlings Erwachen“ bleibt also durchaus aktuell, auch wenn sich heute die gesellschaftlichen Bedingungen geändert haben, zum Beispiel in der Sexualaufklärung. Jede Generation durchlebt die Phase des Entdeckend neu, heute sind mehr die unterschiedlichen Spielarten der Sexualität ein Thema, die Toleranz einfordern.

Es ist ein Stück von jungen Leuten vor allem für junge Leute, nach Aufführungsende am Freitag zeigten sich auch die Besucher beeindruckt. „Schauspielerisch auf hohem Niveau“, urteilte Marie Luise Voss (20) über die Leistungen der jungen Darsteller. Die Darbietung überzeugte auch in der Gefühlslage. „Bei der Szene am Grab war ich richtig ergriffen“, sagte Lukas Sima Löbner (20). Der Stoff habe auch an Aktualität hat nichts verloren, zum Beispiel, wenn es um schulischen Leistungsdruck geht. „Ich empfehle besonders Lehrern, sich dieses Stück anzusehen“, bekräftigte Löbner.

Nächste Vorstellungen am 8., 10. und 11. Mai, jeweils um 19.30 Uhr im Großen Haus der Rostocker Volkstheaters.

Thorsten Czarkowski