Rostock

Hiphop, Schlager, Klassik – und dann kam die Ruhe: Der Veranstaltungskalender der Rostocker Stadthalle war 2020 gut gefüllt, die Konzerte nach dem Jahresauftakt teilweise ausverkauft. Was dann aber vor genau einem Jahr passierte, hatte sich niemand vor Ort je träumen lassen. Mit der Konzertabsage nur Stunden vor dem Auftritt von Johannes Oerding vor ausverkauftem Haus begann die Stille.

„Ich erinnere mich noch wie heute. Als damals der Krisenstab vorbeikam, hörte ich eine Bemerkung am Rande, dass sich so eine Pandemie zwei Jahre hinziehen könnte“, sagt Stadthallen-Chefin Petra Burmeister. Damals sei sie geschockt gewesen. Heute wisse sie, dass die Verantwortlichen recht hatten. „Und die Folgen der Pandemie werden wir auch noch spüren, wenn sie vorbei ist“, sagt die Veranstaltungsexpertin.

Termine teilweise bis 2023 verschoben

Seit einem Jahr sei es für das Team der inRostock GmbH nicht mehr die Hauptaufgabe, Veranstaltungen zu planen und durchzuführen, sondern eher, Termine zu verschieben – teilweise bis zu sieben Mal. In den mehr als 30 Jahren, die Petra Burmeister schon in der Stadthalle arbeitet, sei es dort noch nie so lange so ruhig gewesen.

Nur für einige Sportveranstaltungen, Uni-Prüfungen und die regelmäßigen Bürgerschaftssitzungen wird am Südring das Licht angemacht. „Das einzige Konzert im letzten Jahr war eines im Herbst mit Harro Hübner. Die Musiker haben geweint vor Glück, weil sie so lange zuvor keine Ovationen mehr vom Publikum erlebt hatten“, erinnert sich Petra Burmeister.

Das Schlimmste für sie sei die Hilf- und Machtlosigkeit. Und die fehlende Perspektive. „Nachdem es im Herbst einen guten Restart gab, hatten wir uns damit abgefunden, dass ein zweiter Lockdown notwendig ist“, so Petra Burmeister. Alle hätten damals viel Hoffnung auf das Jahr 2021 gesetzt. „Dass es ein Jahr nach der ersten Konzertabsage immer noch keine Perspektive gibt, das ist das Bitterste.“ Schließlich habe man bewiesen, dass Veranstaltungen mit Hygieneauflagen sicher durchführbar sind. Aber gerade die Stadthalle brauche eben die Möglichkeit großer Zuschauerzahlen. Konzerte mit 300 Gästen im großen Saal seien für keinen der Beteiligten wirtschaftlich.

„Flair am Meer“ könnte Saisonstart sein

Auch die Rostocker Hanse-Messe ist von dem Ausfall der Veranstaltungen stark betroffen. „Vor einem Jahr war die Tier-&-Natur-Messe gerade fertig aufgebaut, als die Absage kam. Zum Glück hatten wir vorher noch die Ostseemesse durchführen können“, blickt Petra Burmeister zurück. In diesem Jahr musste die größte Verbrauchermesse des Landes abgesagt werden – die beliebte „Tier & Natur“ traf es sogar zum zweiten Mal.

Ganz ruhig ist es auf dem Schmarler Gelände zwar nicht. Immerhin dient die Messehalle als Abstrich- sowie Impfzentrum. Dennoch hoffen die Vertreter der Betreibergesellschaft, auch ihr Kerngeschäft bald wieder aufnehmen zu können. „Unsere Blicke richten sich auf die ‚Flair am Meer‘ im Mai. Im letzten Jahr musste sie ausfallen, aber seitdem wurde ja viel an den Konzepten gearbeitet und wir haben auch im Herbst bewiesen, dass Messen selbst mit Auflagen ein Erfolg werden können“, so Petra Burmeister.

Hoffnung auf Konzerte und Messen

Die aktuellen Fortschritte beim Testen sowie Impfen und das Öffnen des Handels sorgen bei der Messe- und Stadthallengesellschaft allerdings noch nicht für Freudensprünge. „Dafür ging es in der Vergangenheit zu oft hin und her.“

Sollte es die Chance auf Öffnung geben, sei man bereit. „Wir haben als Gebäude die Luca-App installiert, unsere Mitarbeiter sind in Hygiene geschult und wir haben gute Konzepte“, sagt Petra Burmeister. Zudem stünde die Branche mittlerweile viel enger als früher zusammen, um gemeinsam für eine Perspektive zu kämpfen. Die inRostock GmbH hat sich deshalb mit Partnern wie der Leipziger Arena für die Aktion „525 600 Minuten Livelos“ zusammengeschlossen, um auf die Krise der großen Hallen aufmerksam zu machen.

Im Forum Veranstaltungswirtschaft wurde jüngst ein Konzept namens „Manifest Restart“ vorgelegt, das wieder Konzerte, Messen und Co. ermöglichen soll. Darin integriert sind verschiedene Infektionsschutz- und Hygienemaßnahmen sowie inzidenzbasierte Risikostufen, die als Grundlage für örtliche Entscheidungen dienen könnten. Alle Beteiligten wünschen sich, dem Publikum bald wieder Gänsehautmomente bescheren zu können.

Auch Petra Burmeister gibt die Hoffnung nicht auf. „Ich gehe davon aus, dass wir noch in diesem Jahr wieder Konzerte und Messen in Rostock erleben werden. Bis zum Herbst sollte es beim Impfen und Testen solche Fortschritte geben, dass ich mir die Auftritte von Chris de Burgh oder Roland Kaiser schon vorstellen kann“, gibt sie sich kämpferisch.

Von Claudia Labude-Gericke