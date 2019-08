Stadtmitte

Sechs Künstler sind es, die innerhalb der „Summer School 2019“ vier Wochen lang in Rostock arbeiteten. Ort ist das Kunst- und Medienhaus „Frieda 23“. Die „Summer School“ ist ein Teil des Nachwuchskünstlerförderwerks des Schweriner Bildungsministeriums. Die Ausschreibung richtete sich an Studierende der Fachrichtungen Bildende Kunst, Design und Architektur an Hochschulen von Mecklenburg-Vorpommern, aber auch im Bundesland Geborene, die Studierende an Hochschulen außerhalb Mecklenburg-Vorpommerns sind. Auch Absolventen, deren Studienabschluss nicht länger als zwei Jahre zurückliegt, konnten sich bewerben.

Ausgewählt wurden in diesem Jahr schließlich Rabea Dransfeld, Charleen Dahms, Pauline Haß und Niklas Dietzel, die am Caspar David Friedrich Institut an der Universität Greifswald studieren. Das Sextett wird komplettiert von Elisa Schneider und Moritz Jason Wippermann, die von der Hochschule Wismar kommen. Die sechs jungen Künstler fanden sich also für einen Monat unter dem Dach der „Frieda 23“ zusammen, wo auch der gastgebende Verein KARO AG heimisch ist.

In Rostock hatten die Künstler Zeit und auch die Ruhe, unter Anleitung zu arbeiten, zu experimentieren und auch mit den Künstlerkollegen in kreativen Austausch zu treten. Besonders spürbar wird das im Atelier, das sich drei Malerkollegen teilen. Das sind Pauline Haß, Moritz Jason Wippermann und Niklas Dietzel. Beeindruckend sind die Arbeiten, die Niklas Dietzel hier geschaffen hat. Er hat für seine Studien sich eines Fundstücks bedient, diese Broschüre trägt den Titel „Plastik des 19. Jahrhunderts“. Sie wurde hier erste Inspiration für den jungen Künstler, so nahm er alte Reiterstandbilder als Vorlage und variierte sie für sich. Niklas Dietzel verarbeitete sie, indem er auch Reiter und Pferd voneinander trennte und so mit der Motivik spielte.

Jeder der sechs Künstler nutzte also auf seine Weise die Möglichkeiten dieses Arbeitsstipendiums. „Ich kann hier 24 Stunden am Tag arbeiten“, sagt die Fotografin Charleen Dahms. Sie fanden die Möglichkeit vor, die künstlerischen und medialen Möglichkeiten des Kunst- und Medienhauses „Frieda 23“ zu nutzen. Betreut wurden die sechs in dieser Zeit von den Mentoren Tanja Zimmermann (Malerin), Holger Stark (Künstler und Galerist) und Thomas Häntzschel (Fotograf). Nicht nur die künstlerischen Absichten waren dabei wichtig, auch die Selbstbehauptung und Selbvermarktung eines freischaffenden Künstlers im Kunstbetrieb. Ausflüge der Gruppe, so nach Schloss Bothmer und ins dänische Gedser, erweiterten den Horizont.

Erste Ergebnisse dieses Kreativprozesses werden jetzt sichtbar: Am Sonnabend präsentieren die sechs Künstler ihre Arbeiten in Rostock, dann in der im Erdgeschoss des Hauses gelegenen „Peter-Palme-Bibliothek“. Dort erwarten am Sonnabend die jungen Künstler von 11 bis 16 Uhr Gäste und freuen sich auch auf Gespräche. Ihre Arbeiten werden danach zwei Wochen zu sehen sein, der Titel lautet: „6ERPACK“. Die Öffnungszeiten: täglich von 16.30 bis 22 Uhr. Später werden die Arbeiten der sechs Künstler in der Galerie Schwarz in Greifswald ausgestellt.

Und auch weiterhin hat die „Summer School“ eine gute Perspektive. Der vor vier Jahren als Pilotprojekt zum ersten Mal durchgeführte Workshop soll im Zweijahres-Rhythmus fortgesetzt werden, das nächste Mal also 2021.

Von Thorsten Czarkowski