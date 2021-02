Wegen des Verdachts der Boden- und Gewässerverunreinigung wird gegen einen Agrarbetrieb in Luckwitz bei Hagenow ermittelt. Es war Gülle aus einem Auffangbecken gelaufen.

100 000 Liter Gülle in Luckwitz ausgelaufen – Polizei ermittelt

