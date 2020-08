Mehr als 100 Kontaktpersonen einer nachweislich mit dem Coronavirus infizierten Person sind am Dienstag in MV vorsorglich getestet worden. Darunter sind auch Teilnehmer einer Trauerfeier in Parchim. Noch ist unklar, ob die infizierte Person tatsächlich an der Veranstaltung am Wochenende teilgenommen hat.