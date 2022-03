11-jähriges Mädchen aus Schwerin vermisst

Schwerin

Seit Freitag wird die 11-Jährige Charline Richter aus Schwerin vermisst. Zuletzt gesehen wurde sie gegen 17 Uhr, als sie das Duden Institut für Lerntherapie in der Schloßstr. 37, verließ, wie die Polizei in der Nacht zu Freitag mitteilte. Von dort entfernte sie sich dann zu Fuß in Richtung Marienplatz.

Charline Richter wird folgendermaßen beschrieben:

1,65 Meter, schlanke Statur, hellbraunes langes Haar.

Vermutlich trägt sie eine rote Regenjacke, eine schwarze Leggings mit seitlichem lila Schriftzug, einen lila Pullover (Aufdruck Mickey Mouse) und weiß-rosa Adidas Sneaker.

11-Jährige aus Schwerin wird vermisst. Quelle: privat

Wer Hinweise zum Aufenthaltsort der Vermissten machen kann, wird gebeten sich an das Polizeihauptrevier Schwerin unter 0385/5180-2224, den Kriminaldauerdienst Schwerin unter 0385/5180-1560, jede andere Polizeidienststelle oder an die Internetwache der Polizei zu wenden.

Von rnd