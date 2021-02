Schwerin

Eine 12-Jährige aus Schwerin ist wohlbehalten wieder aufgetaucht, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Sie wurde seit Mittwochnachmittag vermisst. Das Mädchen war um 16.45 Uhr aus der Wohnung der Mutter gegangen und nicht wieder zurück gekommen.

Die Polizei griff das Mädchen am Donnerstagvormittag wohlbehalten in der Hamburger Allee/Einsteinstraße in Schwerin auf. Hinweise auf eine Straftat liegen laut Polizei nicht vor.

Von RND