12-Jähriger angefahren – Polizei sucht flüchtigen Fahrer in Ludwigslust

Ludwigslust

Flüchtiger Fahrer gesucht: Am 15. Januar hat ein Unbekannter einen Zwölfjährigen in Ludwigslust angefahren und nach nur kurzer Nachfrage den Unfallort verlassen. Nun will die Polizei mit Hilfe der Bevölkerung den etwa 50 Jahre alten Flüchtigen ausmachen.

Der Unfall ereignete sich gegen 7.20 Uhr an der Einmündung Clara-Zetkin- Straße/ Schlachthofweg. Der Junge war auf einem Fahrrad unterwegs, als ein schwarzer Mazda-Kombi das Kind erwischte. Es stürzte und verletzte sich unter anderem am Knie. Der Junge musste medizinisch behandelt werden.

Fahrer und Zeugen gesucht

Der am Unfall beteiligte Fahrer wird dringend gebeten, sich mit der Polizei in Ludwigslust (Tel. 0 38 74 / 41 10) in Verbindung zu setzen. Zudem werden Zeugen gesucht. Gegen den Unbekannten hat die Polizei Anzeige wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort erstattet.

Von OZ