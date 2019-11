Hagenow

Ein 12-Jähriger ist am Dienstagmorgen in Hagenow ( Landkreis Ludwigslust-Parchim) von einem weißen Kleintransporter angefahren und leicht verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, stürzte der Junge von seinem Fahrrad, während das Auto in Richtung Rudolf-Tarnow-Straße davon fuhr.

Das Unfallopfer klagte im Verlauf des Tages über Schmerzen und wurde von einem Arzt behandelt. Der Vater des Kindes hat den Unfall am Dienstagnachmittag der Polizei gemeldet. Die Beamten ermitteln wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort und suchen nach Hinweisen zum Täter. Zeugen können sich bei der Polizeistelle in Hagenow unter der Telefonnummer 03883/ 6310 melden.

Von OZ