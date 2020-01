13-Jährige aus Schwerin vermisst

Schwerin

Vermisst wird eine 13-Jährige aus Schwerin. Su-Ann Kubat hatte am Mittwoch gegen 12.30 Uhr die Wohnung ihrer Eltern in der Schweriner Paulstadt verlassen. Sie wollte um 18 Uhr wieder Zuhause sein, aber kam dort nicht an.

Die Vermisste ist etwa 170 cm groß und hat eine eher kräftige Statur. Sie hat langes, blondes Haar, das sie meist offen trägt. Bekleidet ist sie mit einer hellblauen Jeans, einer weiß-blauen Jacke und hellbraunen Halbschuhen.

Hinweise zur vermissten Person nimmt das Polizeihauptrevier Schwerin unter der Telefonnummer (0385) 5180 22 24 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Von RND/kh