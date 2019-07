Schwerin

Seit Montag, dem 22. Juli 2019, wird der 13-jährige Leon Herrmann aus Schwerin vermisst.

Der Vermisste wurde zuletzt am Montag gegen 17.30 Uhr von einem Bekannten im Bereich der Straßenbahnhaltestelle Berliner Platz gesehen, sagte ein Sprecher der Polizei. „Von dort aus wollte er sich zur elterlichen Wohnung in Neu Zippendorf begeben, wo er allerdings nicht ankam“, so der Sprecher weiter.

Der vermisste 13-Jährige aus Schwerin. Wir zeigen Bilder von Vermissten in der Regel nur im Artikel und nicht als Hauptoptik - aus Datenschutzgründen. Quelle: Polizei

Leon ist circa 155 cm groß und hat eine kräftige Statur. Der Vermisste hat kurze dunkle Haare und ist mit einer kurzen blauen Hose, Sandalen und einem roten Adidas T-Shirt mit goldfarbenen Streifen bekleidet.

Er trägt einen schwarzen Rucksack mit einer aufgedruckten Figur bei sich.

Hinweise zum Aufenthaltsort der vermissten Person nimmt das Polizeihauptrevier Schwerin unter Tel. (0385) 51802223, die Internetwache der Polizei unter www.polizei.mvnet.de oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

RND/kha