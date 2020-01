13-jähriger Junge in Zarrentin vermisst

In der Nacht zu Samstag haben Unbekannte in Rostock sowie im Landkreis Ludwigslust-Parchim zwei Briefkästen zerstört. Anwohner berichteten von einem lauten Knall, der Schaden wurde am nächsten Morgen sichtbar. Sämtliche Briefe wurden zerstört, ein Briefkasten aus der Verankerung gesprengt.