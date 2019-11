Lübtheen

Wie die Polizei mitteilt, kam es zu dem Vorfall am Donnerstagabend. Das Mädchen gab bei der Polizei an, ein 14-jähriger Bekannter, den sie an dem Abend auf der Straße traf, hätte auf sie geschossen. Von einem Plastikprojektil wurde sie schließlich am Oberkörper getroffen. Danach habe sich der Junge vom Tatort entfernt.

Das Mädchen habe daraufhin ihre Eltern informiert, heißt es in der Pressemitteilung weiter. Aufgrund dieser Schilderungen geht die Polizei davon aus, dass es sich offenbar um eine Softair-Spielzeugpistole handeln muss, die der Junge benutzt haben soll.

Der namentlich bekannte Jugendliche konnte bislang nicht angetroffen werden, eine Anzeige wegen gefährlicher Körperverletzung wurde gestellt.

Von RND/axl