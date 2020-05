14-jähriges Mädchen aus Benz vermisst

Benz

Seit Donnerstag wird die 14 Jahre alte Laetitia Funken aus Benz (Kreis Ludwigslust-Parchim) vermisst. Wie die Polizei mitteilte, wurde die Vermisste zuletzt am Donnerstag gegen 12 Uhr an ihrer Wohnanschrift in Benz gesehen.

Die Vermisste ist etwa 170 cm groß, sehr schlank, hat lange braune Haare. Sie ist vermutlich mit einem schwarzen T-Shirt und einer blauer Jeans bekleidet. Näheres ist nicht bekannt. Die Vermisste führt einen schwarzen Rucksack mit sich.

Vermisste 14-Jährige aus Benz. Quelle: Polizei

Der Aufenthaltsort ist derzeit unbekannt, so die Beamten. Hinweise zu der Gesuchten nimmt die Polizei in Hagenow (Tel. 03883-631-0) oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

