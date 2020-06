150 km/h auf der Landstraße: Polizei stoppt betrunkenen Raser bei Groß Laasch

Groß Laasch

Am Sonntagmorgen hat die Polizei einen alkoholisierten Autofahrer bei Groß Laasch gestoppt. Zeugen hatten die Polizei informiert, weil ein Auto quer auf einer Straße in Groß Laasch stand.

„Als die Polizei vor Ort eintraf, war das Auto schon weg“, so Klaus Wiechmann, Pressesprecher der Polizeiinspektion in Ludwigslust. Die Polizei habe den Wagen auf der Landesstraße 73 gefunden, so Wiechmann. Der Autofahrer war mit 150 Kilometern pro Stunde unterwegs und fuhr mit seinem Kleintransporter teilweise auf der linken Straßenseite.

Die Polizei konnte den Fahrer stoppen und hat anschließend den Führerschein sichergestellt. Nach Angaben der Beamten, wies der 35-Jährige einen Atemalkoholwert von 1,67 Promille auf. Der Fahrer erhält eine Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

