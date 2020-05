Ein 35-Jähriger aus der Republik Moldau ist am Montagabend mit knapp 2,6 Promille von der Polizei gestoppt worden. Der Mann war mit seinem Auto in Gallin (Landkreis Ludwigslust-Parchim) unterwegs. Er war bereits am Tag zuvor mit 3,1 Promille von der Polizei erwischt worden.