Klein Bengerstorf/Boizenburg

Nach einem Streit soll am frühen Sonntagmorgen bei Klein Bengerstorf ein 25-jähriger Mann einen 31-Jährigen mit einer zerbrochenen Glasflasche angegriffen und verletzt haben.

Ersten Erkenntnissen zufolge waren Angreifer und Opfer zusammen in einem Auto unterwegs, als es plötzlich zu einem Streit kam. Anschließend habe der Fahrer das Auto angehalten und beide Insassen stiegen aus, wobei der Angreifer auf das Opfer zuging und es mit einer zerbrochenen Glasflasche am Bauch verletzte. Das Opfer wurde daraufhin mit Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Der flüchtige Tatverdächtige wurde wenig später durch die Polizei in seiner Wohnung angetroffen.

Mann hatte Alkohol getrunken

Bei ihm stellten die Beamten einen Atemalkoholwert von 1,40 Promille fest. Gegen den 25-Jährigen ermittelt die Polizei nun wegen gefährlicher Körperverletzung und Trunkenheit im Straßenverkehr. Am Tatort sicherte die Kriminalpolizei Spuren und stellte Beweismittel sicher.

RND