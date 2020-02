30 Stunden durch Below geirrt und im Wald geschlafen – Vermisster wieder da

Die Polizei hat am Montag einen vermissten Mann in Zidderich (Ludwigslust-Parchim) aufgespürt. Er hatte sich auf dem Weg zu einem Verwandten im Wald verirrt und dort die Nacht verbracht. Der Mann ist unverletzt.

Am Montagnachmittag hat die Polizei einen vermissten Mann in Zidderich gefunden. Er hatte sich in Below verirrt. (Symbolbild) Quelle: dpa