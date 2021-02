Schwerin

„Ich mach dich kaputt. Das wirst du sehen, du Bastard. Du bist ein richtiger Hurensohn.“ – mit diesen Worten soll ein 33-Jährigeram Dienstagabend den Zugbegleiter der Regionalbahn RE 4325 auf der Strecke Hamburg – Schwerin beleidigt haben. Wie die Bundespolizeiinspektion Rostock am Mittwoch weiter mitteilte, war der Mann zuvor mehrfach aufgefordert worden, einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen. Dieser Pflicht war er nicht nachgekommen.

Pech für den Reisenden: Im Zug befand sich ein uniformierter Polizeibeamter, der die verbale Attacke mitbekommen hatte. Er nahm die Personalien des Mannes auf und gab diese an die Kollegen des Bundespolizeireviers in Schwerin weiter. Dort wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Beleidigung eingeleitet. Zudem erfolgte eine Mitteilung an das zuständige Ordnungsamt zur Einleitung eines Ordnungswidrigkeitenverfahrens wegen Verstoßes gegen die Corona-Verordnung und die Pflicht zum ordnungsgemäßen Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes. Weiterhin kann das Verhalten des Mannes auch ein längerfristiges Hausverbot, ausgesprochen von der Deutschen Bahn AG, nach sich ziehen.

