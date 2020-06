33 km/h zu schnell gefahren: Polizei misst 14 Temposünder auf B 104 bei Gadebusch

Gadebusch

Die Polizei hat am Dienstagabend bei Gadebusch ( Landkreis Nordwestmecklenburg) einen Autofahrer erwischt, der 33 km/h zu viel gefahren ist. Die Beamten haben auf der Bundesstraße 104 am Abzweig Möllin in der Zeit von 18.45 bis 21 Uhr insgesamt 53 Fahrzeuge kontrolliert.

14 Fahrer überschritten die erlaubten 70 km/h. Zehn davon lagen im Bußgeld- und nur vier im Verwarngeldbereich. Ein Mercedesfahrer, der 33 km/h zu schnell unterwegs war, muss nun mit einem Bußgeld in Höhe von 120 Euro, einem Punkt und einem einmonatigen Fahrverbot rechnen.

Von OZ