Lübz

Autofahrerin übersieht Lkw: Am Donnerstagabend ist eine 41-Jährige in Lübz ( Landkreis Ludwigslust-Parchim) schwer verletzt worden. Grund dafür war, dass sie in einen Laster hineingefahren ist, der auf der Hauptstraße unterwegs war. Dabei entstand ein Sachschaden von circa 10 000 Euro. Die schwer verletzte Autofahrerin kam ins Krankenhaus.

Von OZ