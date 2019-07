Tessenow

6,5 Tonnen schwer und 70 000 Euro teuer: Unbekannte Täter haben am Wochenende einen Minibagger von einer Baustelle in Tessenow bei Parchim gestohlen. Der orangefarbene Kettenbagger der Marke „ Hitachi“ war mit diversen Anbauteilen ausgestattet, heißt es von der Polizei. Die Tat hat sich den Angaben zufolge zwischen Freitagnachmittag und Sonntagnachmittag an der Baustelle an der B 321 ereignet.

Die Kriminalpolizei in Parchim (Tel. 03871/ 6000) ermittelt jetzt wegen Diebstahls im besonders schweren Fall und bittet um Hinweise zur Tat bzw. zum Verbleib des gestohlenen Baggers.

OZ