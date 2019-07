Schwerin

Seit Sonnabend gegen 18 Uhr wird der 68-jährige Hans-Jürger Köhn aus Schwerin vermisst. Er wurde am Montag, den 22. Juli, am Intercity Hotel in der Innenstadt Schwerins gesehen. Danach verliert sich seine Spur.

Er ist 68 Jahre alt, etwa 177 cm groß und hat eine schlanke Statur. Der Vermisste ist Brillenträger, hat kurzes, graues Haar und war zuletzt bekleidet mit einer blauen verwaschenen Jeanshose, blauen Schuhen, einem blauen kurzärmeligen Hemd und einer blauen hüftlangen Steppjacke.

Zuletzt in der Innenstadt gesehen

Hans-Jürgen Köhn aus Schwerin wird vermisst. Quelle: Polizeipräsidium Rostock

Hinweise zur vermissten Person nimmt das Polizeihauptrevier Schwerin unter Tel. (0385) 51802223, die Internetwache der Polizei MV unter www.polizei.mvnet.de oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

RND/kh