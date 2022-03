Unirektor Wolfgang Schareck (v.l.), Ursula Haselböck, Intendantin der Festspiele in MV, Ralph Wardecki, Bürgermeister von Boltenhagen, und Peter Kranz vom Landesmarketing unterhalten sich nach dem Programm. Wolfgang Schareck liest die OZ seitdem er in Rostock lebe. Er informiere sich über die Wissenschaft in der Hansestadt und setze sich gern für die Kinder-Uni, eine Kooperation mit der OZ, ein. In der nächsten Veranstaltung werde der Rektor persönlich über die Frage „Was ist ein Virus?“ referieren und lädt alle Nachwuchsstudierenden herzlich dazu ein.