78-Jähriger überschlägt sich mit seinem Wagen auf A 24 bei Wittenburg

Wittenburg/Stolpe

Bei einem Verkehrsunfall auf der A 24 bei Wittenburg (Landkreis Ludwigslust-Parchim) ist am späten Mittwochnachmittag ein Autofahrer schwer verletzt worden. Wie die Polizeiinspektion Ludwigslust am Donnerstag mitteilte, war der Mann aus noch ungeklärter Ursache mit seinem Pkw nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. Der Wagen hatte sich überschlagen und war im Straßengraben liegen geblieben. Der 78-jährige erlitt eine Beinverletzung und kam in ein Krankenhaus.

Am Unfallauto entstand erheblicher Sachschaden, sodass dieses abgeschleppt werden musste. Im Zuge der Unfallaufnahme und der Bergungsarbeiten war die A 24 in Fahrrichtung Hamburg zeitweilig gesperrt.

Ihr täglicher Newsletter aus der OZ-Chefredaktion Viele Hintergründe aus der OZ-Redaktion und die wichtigsten Nachrichten aus MV, Deutschland und der Welt täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Von OZ