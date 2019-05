Schwerin

Erfolgreiche Fahndung der Polizei: Die seit Montagnachmittag in Schwerin vermisste 80-Jährige wurde nach Hinweisen aus der Bevölkerung in Gadebusch angetroffen. Laut einer Mitteilung der Beamten von Montagabend geht es der Rentnerin gut. „Sie sei wohlauf“, schrieb ein Polizeisprecher.

Die Frau lebt in einer Pflegeeinrichtung in Schwerin und war spurlos verschwunden. Konnte nun aber wieder an die Angehörigen übergeben werden. Die Polizei bedankt sich für die eingegangenen Hinweise.

RND