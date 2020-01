83-Jähriger aus Vellahn vermisst – wer hat ihn gesehen?

Vellahn

Am Donnerstag ist der 83-jährige Johannes Gievers aus Vellahn verschwunden. Er wurde zuletzt gegen mittag auf der L51 in Schildfeld gesehen. Er fuhr auf dem Fahrrad in Richtung Camin.

Aufgrund von Vorerkrankungen ist der Vermisste nur eingeschränkt in der Lage sich zu orientieren und macht gegebenenfalls einen verwirrten Eindruck. Mit eingesetzten Personenspürhunden sucht die Polizei aktuell im Bereich Vellahn nach dem Vermissten.

Personenbeschreibung

Der Mann ist etwa 1,80 cm groß, hat eine kräftige Statur und eine westeuropäische Erscheinung. Laut Zeugenaussagen ist der Vermisste mit dunkel blauer Jacke, schwarzer Jogginghose und schwarzen Schuhem bekleidet.

Sachdienliche Hinweise zu dem Vermissten oder seinem Aufenthaltsort können unter der Tel. 038847/6060 an das Polizeirevier Boizenburg, die Internetwache der Landespolizei Mecklenburg-Vormommern oder jede andere Polizeidienststelle weitergeben werden.

Von RND/sal