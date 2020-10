In Mecklenburg-Vorpommern bleibt die Zahl der Neuinfektionen auf einem hohen Niveau: Am Sonnabend meldete das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) 85 positive Tests auf Sars-CoV-2 binnen 24 Stunden. In vielen Regionen steigen die Inzidenz-Werte, in Schwerin wurde eine wichtige Marke überschritten.