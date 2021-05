Wöbbelin/ Stolpe

Vier Kühe sind am Dienstagmorgen bei einem Unfall auf der Autobahn 24 bei Wöbbelin (Landkreis Ludwigslust-Parchim) gestorben. Ein Auto ist mit den vier Rindern zusammengestoßen. Der Polizei zufolge fuhr ein nachfolgendes Auto in die Unfallstelle hinein und überrollte eine bereits auf der Fahrbahn liegende Kuh.

Beide Autofahrer blieben unverletzt. An den beiden Fahrzeugen entstand jeweils hoher Schaden, der zusammen auf über 20 000 Euro geschätzt wurde. Drei Rinder verendeten unmittelbar an der Unfallstelle. Das vierte Tier, welches sich schwere Verletzungen zugezogen hatte, wurde später durch einen Veterinär von seinen Leiden erlöst.

Autofahrer aufgepasst: Weitere Tiere geflohen

Offensichtlich waren die Rinder zuvor von einer Weide ausgebrochen und dann auf die Autobahn gelaufen. Der betreffende Eigentümer wurde von der Polizei ermittelt. Im Zuge der Unfallaufnahme und der Bergungsarbeiten musste die A 24 in Fahrtrichtung Hamburg für über zwei Stunden voll gesperrt werden.

Autofahrer sollten aber weiter aufpassen. Nach Angaben des Eigentümers, der erst am Morgen gefunden wurde, sind weitere Rinder von der Weide geflohen. Was die Tiere so beunruhigt hat, dass sie durch den Weidezaun nicht aufgehalten werden konnten, sei unklar. Die A24, die von Berlin über Brandenburg nach Hamburg führt, hat in der Region keinen Wildschutzzaun und war zwei Stunden in Richtung Hamburg gesperrt.

Von OZ/dpa